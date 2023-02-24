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Fed升息…更慢更高更久

編譯任中原、劉忠勇／綜合報導

美國聯準會（Fed）2月決策會議紀錄顯示，幾乎所有決策官員都支持縮小升息幅度至1碼，但官員對通膨居高不下的憂慮甚於經濟衰退，須進一步升息，證實升息更慢、更高、更久的利率路徑，增添主要央行無意近期停止升息的跡象，全球仍籠罩「鷹影」。利率市場正押注美國3、5、6月將各升息1碼。

Fed本月稍早決議升息1碼，提高聯邦資金利率區間到4.5%~4.75%，22日公布的會議紀錄顯示，幾乎所有決策官員都同意升息1碼應屬適當，認為這是防止利率升過頭或升不夠的最佳作法，也有少數官員偏向升2碼。

基於通膨仍遠高於2%目標，加上勞動市場緊俏，所有與會官員都認為持續提高利率，是控制住通膨的必要作法，官員們表示必須維持具限制性的政策立場，直到未來數據令人相信通膨已持續走向2%目標時為止，這可能要花一些時間。

一些官員擔心Fed太早停止或減緩對通膨的戰鬥，多位與會者認為事實證明Fed政策立場的約束力度，還不足以遏止通膨壓力。一些官員也說，金融情勢若持續寬鬆，可能使Fed必須將利率升到高於原先預期的水準，且維持高利率更久。

從會議紀錄來看，相較於經濟放緩或陷入衰退，Fed更擔憂通膨居高不下帶來的風險，但紀錄也顯示，要恢復升息2碼的條件相當高。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯22日說，Fed絕對會致力於在未來幾年把通膨率壓低到2%，今年沒有決策投票權的聖路易聯準銀行總裁博拉德同日也說，美國經濟已證明比預期更具韌性，有必要進一步升息，最高可能達到5.375%（即5.25%~5.5%區間）。

在Fed會議後陸續公布的元月數據都顯示經濟活動增強，且通膨下降不如預期，可能使Fed升息的時間持續更久。

升息 利率 威廉

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