波音787再度暫停交機

美國聯邦航空管理局(FAA)發表聲明表示，波音公司已暫時停止其787夢幻機的交機流程，以便對機身部件進行額外分析。在向FAA證明已解決問題之前，該公司將無法恢復交機。787通常用於長途國際航線，多年來一直存在一些問題。這也不是第一次停止交機。

需求激增 Grab估營收 超標

東南亞最大網約車和食品配送公司Grab Holdings Ltd預測今年營收高於預期，原因是在疫情驅動的需求激增之後，消費者將繼續依賴其服務。預測其2023年營收將在22億元至23億元之間。Refinitiv分析師預測其年銷售額將達19.7億元。第4季營收成長約4倍達5.02億元。

傳黑石為戰術基金籌資百億

知情人士透露，全球最大的私募股權公司黑石(Blackstone Inc)將為其戰術投資 機遇戰略基金籌集多達100億元的資金，讓其能夠靈活地投資一系列資產。黑石集團已為其第4支戰術機遇基金籌集約50億元，高於最初的目標40億元。它還通過獨立管理帳戶向投資人額外籌集了50億元。

疫苗滯銷 莫德納 獲利暴減70%

由於新冠疫苗銷量下降，莫德納(Moderna)第4季獲利暴跌70%，且還須支付授權使用費。該公司銷售成本在2022年最後一季猛增近10億元達19億元。獲利降至14.6億元，合每股3.61元。總營收下降29%至50.8億元。都低於FactSet分析師原本預計每股獲利4.6元和營收50.2億元。

Dollar General調降獲利財測

Dollar General Corp下修假期季的獲利預期，因大幅折扣和更高的成本侵蝕了獲利率。該公司還預測2023年全年獲利低於華爾街預期。預計截至2月3日的第4季同店銷售額成長5.7%，低於6%至7%的預期。每股獲利在2.91元至2.96元間，低於之前預測的每股3.15元至3.3元。

Humana將退出企業團保業務

Humana Inc表示，將在未來18至24個月內分階段退出雇主團體保險業務，並主要專注於政府資助的項目和專業業務。該公司預計此舉不會影響其2023年全年財測。它現在預計第1季獲利將占2023年全年調整後每股獲利的33%左右，低於之前估計的35%。