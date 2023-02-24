殖利率再回升 限縮股指反彈

隨著市場重新消化升息和經濟預期，美國國債殖利率 自2月以來快速攀升，可能會進一步為美股反彈帶來阻力。去年因美債殖利率迅速攀升而萎靡不振的景象或將重現。

過去一個月，指標10年期美國國債殖利率已回升至3.9%上方，22日收於3.92%，遠高於1月低點3.32%，也高於2022年年底3.88%的水平。債券價格與殖利率走勢相反。

殖利率走升歸因於交易員對Fed如何應對經濟數據變化的預期。就業數據持續強勁，通膨降溫慢於預期，迫使Fed重新評估停止升息水平的所謂「終端利率」。期貨市場顯示，預計今年夏天的終端利率將高於5.25%。一個月前的預測值是4.9%。Fed目前的利率目標區為4.5%至4.75%。

倫敦Ruffer LLP投資 總監史密斯(Matt Smith)表示：「隨著越來越接近最終利率，市場一直認為工作已完成，可以接受Fed的利率路徑。但過去2、3周這種情況發生了逆轉，因為數據顯示經濟仍然強勁。」

FHN Financial利率策略經理沃格爾(Jim Vogel)說，在Fed 3月底的會議召開前，市場可能會繼續面臨不確定性，「如果未來幾年的利率預測開始上升，會發生什麼？投資人可能本以為Fed在努力抑制通膨，但結果也抑制了成長。」

美國國債殖利率上升削弱了投資人為股票和公司債券支付更高價格的意願，因為買進美國國債可以讓投資者鎖定有吸引力的、最有保障的回報。史坦普500指數已連跌2周，回吐今年來部分漲幅。公司債券殖利率攀升，預示企業借貸成本上升。

Wilshire Associates資深顧問福雷斯提(Steve Foresti)表示：「投資股市就是要從資產中獲得更多收益。資本總是流向殖利率更高的地方。」（財經新聞組）