上季GDP被下修 今年將反彈

商務部 表示，去年10月到12月當季美國經濟向下修正至以2.7%的年率成長，雖然利率 上揚和通貨膨脹 率續升，但總體仍表現強勁。

之前公布的上季經濟成長年增率初值為2.9%。

商務部對上季國內生產總值(GDP)的向下修正，但代表自7月至9月第3季成長率3.2%再向下滑。雖然第4季整體經濟成長穩健，但企業支出幾乎沒有增加，消費者支出保守，代表經濟在2022年底已失去動力。

不過，本月發布的最新數據顯示，今年的經濟已經反彈。消費者在1月對零售額的推動是近兩年來最大的，企業雇主增加了驚人數量的工作崗位。失業率達到3.4%，為1969年以來的最低水平。

1月出人意料的強勁經濟成長在某種程度上可能反映出比往常暖和得多的天氣。很少有經濟學家預計未來幾個月在招聘或支出方面會出現類似的大幅成長。大多數分析師認為，在當前的1月至3月第1季，經濟成長可能再繼續放緩至約2%的年增率。

預計Fed將在未來幾個月繼續提高基準利率，並在年底前將利率維持在高點，以試圖戰勝仍然居高不下的通膨。

更高的借貸成本讓房貸款、車貸和信用卡借貸變得更加昂貴。這些較高的利率可能會阻礙消費者和企業的支出、招聘和投資，並最終可能將經濟推入衰退。

按年比較的通貨膨脹率自6月達到9.1%高點以來已經降溫，在1月放緩至6.4%。然而，按月計算，物價從12月到1月加速上漲，增加了Fed將基準利率上調至高於之前暗示水平的可能性。