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輝達深耕GPU 創AI新錢景

財經新聞組／綜合報導
輝達CEO黃仁勳。（路透）
輝達CEO黃仁勳。（路透）

隨著人工智慧(AI)熱潮興起，輝達(Nvidia Corp)可望成為晶片製造商中最大贏家。

AI已成為科技業投資的亮點，整體產業成長放緩導致大規模裁員和實驗性投資減少。

科技業對AI興趣的激增有助推升輝達財報獲利，並預測銷售額高於華爾街預期；並與競爭對手英特爾的預期虧損和削減股利形成鮮明對比。

輝達股價自今年年初以來已上漲超過40%，幾乎是費城半導體指數漲幅的3倍。現在市值超過5000億元，大約是英特爾的5倍，是美國第七大上市公司。

該公司成功的關鍵在於它控有大約80%的繪圖晶片(GPU)市場。GPU是一種專用晶片，可提供像是微軟支持的OpenAI廣受歡迎的ChatGPT聊天機器人等服務所需的計算能力。

AI正在成為科技業的主流。根據研究公司Gartner估計，到2026年，數據中心使用的GPU等專用晶片比率預計將從2020年的不到3%上升到15%以上。

Advanced Micro Devices是GPU行業的老二，市占率約為20%。

蘇姿丰(Lisa Su)領導的AMD近年來在AI方面進行了大量投資，包括一系列與輝達最快產品正面競爭的晶片。英特爾的市占率不到1%。

持有輝達0.54%股份的聯博(AllianceBernstein)技術基金投資組合經理人邱蕾(Lei Qiu)表示，「對ChatGPT的熱情及其解鎖的潛在市場，可能代表了AI採用的轉折點。」

她說，「雖然很難準確地確認如今AI占輝達營收的百分比有多大，但隨著大型科技公司競相開發類似類型的AI應用程式，它有可能呈指數增加。」

而所有這一切對英特爾來說都是壞消息，英特爾在數據中心和個人電腦(PC)業的CPU市占率也正在被AMD奪走，而且AMD還一度占據主導地位。該公司現在面臨失去下一個成長機會的風險。

近幾個月來，英特爾努力加強對GPU的關注，包括在12月將其圖形晶片部門一分為二：一個專注於PC，另一個專注於數據中心和AI。

不過，分析人士表示，英特爾要想在市場上占有一席之地，還有很長的路要走。

AI 晶片 投資

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