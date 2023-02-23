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Fed續抗通膨 史指連跌4日

財經新聞組／綜合報導

美股收低，因交易員分析了Fed的會議紀錄，尋找其下一步應對通膨作法的線索。

道瓊工業平均指數下跌84.5點或0.26%收3萬3045.09點。史坦普500指數下跌6.29點或0.16%收3991.05點。與此同時，那斯達克綜合指數上漲14.77點或0.13%收1萬1507.07點。

Fed會議紀錄顯示，通膨仍「遠高於」Fed 2%的目標，並補充說，勞動市場仍然「非常緊張，導致工資和物價持續面臨上行壓力」。

Fed官員還指出，「過去三個月收到的通膨數據顯示單月物價上漲速度有所放緩，但強調需要更多證據證明整體物價出現改善，才能確信通膨處於持續下行路徑中。」

網絡安全公司Palo Alto Networks調升今年的獲利預期後，股價暴漲12.5%。加密交易平台Coinbase營收超出預期，但股價下跌1.43%。

在宣布削減股利後，陷入困境的晶片製造商英特爾下跌2.26%。英特爾宣布股利將從每股0.365元降至0.125元，降幅超過60%。

英特爾發表聲明指出，「減少當季股利的決定反映出董事會深思熟慮的資本配置方法，以使公司處於最佳位置以創造長期價值。財務靈活性的提高將支持本公司在宏觀經濟不確定時期執行轉型所需的關鍵投資。」

指數 股價 營收

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