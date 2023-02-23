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Fed難轉向？ 終端利率上看6%

財經新聞組／綜合報導
Fed今年不會轉向，終端利率可能比預期更高。（路透）
Fed今年不會轉向，終端利率可能比預期更高。（路透）

隨著市場不再期待Fed轉向，經濟「不著陸」的說法正在成為主流話題，人們預期終端利率將超過5.35%，而2023年不會有任何降息的可能。

Fed會議紀錄顯示官員主張繼續升息抗通膨，史坦普500指數22日連續第4個交易日走跌，交易員們已經消化了Fed採取更激進措施的預期，甚至已開始評估利率峰值接近6%的外部可能性。

聯邦基金利率目標達到6%峰值的外部風險已經存在將近一年，但投資人和交易員一直不願正視這個風險。

AGF Investments投資組合經理人兼匯市策略師中村(Tom Nakamura)表示，美股走勢反映出「加息和降息的重新定價，聯邦基金利率達到更高峰值的可能性增加，下半年降息的可能性降低」。

他說，「市場仍在消化上周的數據和Fed官員的評論，上月歐洲PMI數據看來有所好轉，全球經濟韌性繼續顯現。頑固的高通膨讓降息的可能越來越渺茫。」「今年底前可能更容易達到6%的目標，因為離這個目標並不遙遠，這對股市來說可能是一個問題。」

殖利率上升可能對股市不利，會增加借貸成本。更重要的是，更高的國債殖利率意味著未來獲利和現金流的現值被更大程度地貼現。這可能會給科技股和其他的成長型股票帶來沉重壓力，因為這些股票的估值仰賴未來的收益。

Fed 12月的經濟預測調查反映出，預計聯邦基金利率今年將達到略高於5%的峰值。但一系列強勁的經濟數據引發猜測，在3月更新所謂的點陣圖時，政策制訂者將推高峰值利率預測。

研究機構Macro Hive分析師多爾弗瑞寇特(Dominique Dworr-Frecaut)甚至認為聯邦基金利率可能會達到8%，因為「我們陷入了高通膨體制」，貨幣政策仍然過於寬鬆，Fed「可能會進一步落後於曲線」。

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