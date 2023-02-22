克魯曼：不必大砍 社安制度及聯邦醫保其實可以永續

紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

拜登總統在國情咨文演說裡說實話，指有些共和黨人打算為社會安全制度及聯邦醫療保險 (Medicare)設日落條款，共和黨報之以噓聲大作，表示該黨支持這兩項施政，經濟學者克魯曼 表示，共和黨目前的反應叫他滿意；也就是說，共和黨的反應只有恐慌，外加放話不知檢點到叫人吃驚。例如前副總統潘斯、前駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)兩人都說要民營化或「改革」社安制度，其實是話裡藏話，想丟棄兩項資格權益施政。

現在共和黨在放話，要砍「覺醒」施政如聯邦醫療補助(Medicaid)及糧食券。該黨若了解哪些人仰仗兩大施政，還有聯邦醫療補助有多少歡迎，尤其在共和黨選民當中，那麼事情就好玩了。

克魯曼認為，媒體對拜登演講的反應，就沒那麼令他滿意了。他讀了多篇主流媒體的說法，文章認為聯邦醫險及社安制度以其今日形式，當然維持不下去。而且不光在言論版。現在寫新聞，至少有些倒退回2010年代初期，一些極受爭議、反社會保險的社論說法，居然暗藏在照說該純寫事實的新聞報導；社福施政前途猶有爭議，竟被呈現為單純事實。

所以，克魯曼想一切攤開來說。他認為沒錯，一些美國主要社福計畫目前運行的軌道，讓它們未來要比今日花費更大。但要怎麼因應這個軌道其實有得選，而且解決之道不盡然要動手削砍福利。

這一切爭議，有個很好的切入點，那就是國會預算辦公室(CBO)對長期預算的展望，這項報告年年發布，最近一篇在去年七月，裡頭的數字目前到今年二月更新，但基本光景沒變。CBO沒有政策、議程，所以事情辦得很好，其報告是極為有用的資源。

當前的報告，把國家主要社保項目面臨的挑戰、挑戰出自哪裡，描述得很清楚。克魯曼最欣賞CBO的一張圖表，上頭預測未來30年，社福開支的變動，例如認定主要健保 、社安計畫的開支增加，很大部分肇因於人口老化，另外，主要的健保計畫開支增加，還受到人口成分變動、人均GDP可能成長所影響。

但克魯曼認為，CBO並非永遠準確如神，事實上，以過去CBO證實出錯的方式來看，還令人啟迪良多。把CBO這張表放在大環境來看，會發現有個傳得很廣的說法，效果上等於說，聯邦醫險及社安制度無法永續，是因為無法負荷嬰兒潮世代大批人退休。但看一下圖表就會了解，預測中的開支增加，只約一半肇因於人口老化；剩下的出自一個假設，沒錯，只是假設，認定醫保成本升速會快於GDP。

克魯曼想先談好人口結構，再處理其他。大家可能認為，預測中的老化只跟嬰兒潮有關，但一般認定，嬰兒潮在1964年已經結束了。所以嬰兒潮最後一批人到2029年就上65歲，距今只剩六年；大多數嬰兒潮世代已經65歲以上退休了。

那麼，CBO為什麼還預測預算會繼續因老化而受到壓力呢？原因在假設平均壽命，特定來說是65歲以後還活多少年，會持續上升。

過去肯定如此沒錯，但有鑒於美國人死亡的原因很多，克魯曼覺得，平均壽命依過去升速持續下去，已經不敢再打包票了。

只是，先對老化讓步一點好了。圖表上健保「額外長成的成本」怎麼講？由歷史來看，健康支出的增速度是比GDP來得快。但大致上我們認為，因為醫生們現在能救治的大病小痛多於以往，影響所及，開支已超過因科技進步而省下來的成本。但成本過分成長的速率，大約自2010年已放緩很多，部分原因在「可負擔健保」(Affordable Care Act)多方面削減成本。不管怎麼看，成本降低確然無誤，由「聯邦醫療保險及險邦醫療補助聯合中心」(Centers for Medicare and Medicaid Services)所製的全國健康開支占GDP百分比圖可以看得出來。

這種健保成本走緩的現象，已影響到預算的估測，也應該如此。時光回到2010年代初期，也就是「預算極認真人士」(Very Serious People)的全盛時代，他們堅稱聯邦醫療保險及社安制度無法撐持，CBO的預測，就假設健保開支會以破紀錄速率成長；意味按當時政策所做的長期預測，開支的確龐大，顯然無法永續。

但這一點已然改變，還改變多多。很多人依然老調重彈，認為有必要對資格權益施政做改革，克魯曼表示，自己不曉得那些人是否理解：未來開支的預測值，已經下降很多。拿CBO在2009年對聯邦醫保占GDP百分比的長期預測，與2023年所做的預測，兩相對比，發現差異極大；2009年預測認為到2051年占比將超過10%，如今預測則為5%多。

附帶提一下，CBO以往都做75年預測，但不知何時顯然了解：這樣預測沒什麼價值，原因在沒人對75年後世界是何光景能摸得著頭緒。克魯曼以前開玩笑說，還沒到75年，「魔鬼終結者」電影系列的人工智慧「天網」(Skynet)就滅絕人類了，現在大家更清楚：Bing瀏覽器的聊天機器人即將取代人類。不管怎樣，CBO現在只做30年預測了。

總之，CBO現在預測指出，社會保險開支占GDP的百分比，只升到大約5%；還算不少，但並非大到無法想像。另外還有件事要搞清楚：這種漲幅的半數，是假設的醫療成本上揚。國家可以對它們下手，來控制成本，而不必削砍國人福利。兩件事要謹記於心：第一，美國的健保遠比其他任何國家來得貴，效果卻沒比較好；第二，2010年以來，國家已做了很多事來「扭轉曲線」。改善誘因，專注在強而有力的健保，即便現在，都能把開支的成長，限制在遠低於CBO所預測。

假如美國真做到那般地步，資格權益施政開支未來30年可能成長到占GDP的3%。那可不是難以想像的負擔。美國人的稅率在先進國家中算最低，只要有政治意願，歲入肯定能增加個三個GDP以上。

因此，克魯曼表示，社安制度及聯邦醫險絕非本質上無法永續，因人口變化而注定遭殃，假如舉國有意，可以維繫這些施政，畢竟它們深植於社會之中。當然廢除它們，也是一種選擇。