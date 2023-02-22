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道指跌近700點 跌幅今年最大

財經新聞組／綜合報導

美股大跌，因利率上升繼續給市場情緒帶來壓力，而最新一批零售財報引發了對消費者狀況的擔憂。

道瓊工業平均指數下跌697.1點或2.06%收3萬3129.59點，為12月15日下跌2.3%以來最大跌幅。史坦普500指數下跌81.75點或2%收3997.34點，創12月15日下跌2.5%以來表現最差單日；所有類股都收低，非必需消費品類股跌幅最大，達3.3%。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌294.94點或2.5%收1萬1492.3點。

指標10年期國債殖利率攀升至3.9%，而2年期國債殖利升至4.7%；這兩項利率均達到去年11月以來的水平，因為交易員正在努力應對高於預期的通膨數據，並擔心頑固的通貨膨脹將導致Fed會長時間保持利率於高點，可能會使經濟陷入衰退。

家得寶(Home Depot)是表現最差的道指成份股，該家居零售商第4季營收低於預期，股價下跌7.06%。該公司還發布了溫和的財測。

Fed定於22日發布1月31日至2月1日的會議紀錄，那次會議將利率提高了一碼(25個基點)。

本周投資人將關注重要的經濟數據，以深入了解Fed將如何繼續其貨幣政策。23日將公布2月GDP成長率，24日將公布個人消費支出(PCE)物價指數。

殖利率 指數 國債

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