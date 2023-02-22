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羅素指數董事會 多元化仍不足

財經新聞組／綜合報導

ISS Corporate Solutions最新數據顯示，有色人種和少數族裔現在在羅素3000指數成分股董事會席次已占五分之一，高於2019年的12%，但仍然不足。

企業面臨越來越大來自投資人的壓力，要求在董事會中增加更多非裔、拉丁裔和亞裔。話雖如此，大多數少數族裔在董事會席位中所占比率仍低於在美國總人口中所占比率。對於西語裔或拉丁裔董事來說尤其如此，根據美國人口普查數據，他們只占董事會席位的3.6%，但占美國人口的18.9%。

ISS Corporate Solutions負責人克拉默(Marija Kramer)說，「即使就百分比而言這是個巨大的變化，但它仍未達到美國人口的相對比率。」

早在2020年黑人男子弗洛伊德(George Floyd)之死引發關於平權和社會正義的全美示威活動之前，高階資產管理公司和退休基金就一直在推動其投資組合中的企業領導層更加多元化。

過去4年間增幅最大的是黑人或非裔董事，在董事會中的席位比率從2019年的4.4%幾乎翻了一倍達到8.3%。公用事業領域的代表最多，占董事會席位的12% ，在資訊科技、能源和醫療保健公司中所占比率最少，各為6%。

Autozone Inc、J.B. Hunt Transportation和Unum Group董事兼促進黑人高管發展執行領導委員會主席金恩(Gale V. King)表示，數據顯示出一些進展，但董事會還需要做更多的工作才能達到平權。

活躍於拉丁裔企業董事協會的西屋電氣前品牌主管紐哈特(Marta Newhart)表示，這些數據證明，企業應該更加努力地吸引更多多元化的董事，以有助服務於廣泛的客戶群。

她說，與占美國總人口比率相比，西語裔的董事會席次比率只有3.6%，「遠遠未達到應有的水平」。

黑人 投資 非裔

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