平價當道 沃爾瑪今年財測保守

平價是沃爾瑪的優勢，但也是獲利率的障礙。（路透）

沃爾瑪 假日季的獲利超出預期，這家折扣商表示，不少精打細算的購物者上門尋找平價的食品、禮品和家居用品。

然而，較低的價格和折扣、加上疲軟的消費者信心和提高員工工資的決定，預計將對其今年的獲利率 造成影響。

根據Refinitiv IBES的數據，沃爾瑪預測2024財年每股獲利在5.9元至6.05元間，低於分析師 預期的每股6.5元。

該公司表示，假日季綜合毛利率下降83個基點，主要是源自低利潤產品的降價和銷售。

沃爾瑪財務長雷尼(John David Rainey)表示，雜貨價格仍然居高不下，導致購物者購買的非必需品減少，「消費者的壓力仍然很大。」「只要看看經濟指標，資產負債表正在變薄，儲蓄率相對於前幾個時期正在下降。這就是為什麼我們對今年抱持非常保守看法的原因。」

沃爾瑪預測全年獲利低於預期，指稱對2023年經濟前景持謹慎態度，消費者可能會繼續購買會壓低其獲利率的低價商品。

沃爾瑪在美國經營5000多家商店，一直利用其市場力量與供應商協商更優惠的價格，並避開來自目標百貨等競爭對手的競爭。

該公司也不能保證能夠將價格保持在夠低的水平以刺激需求，包括雀巢、可口可樂、寶潔和聯合利華在內的一些大型供應商最近幾周透露，今年計畫大幅調高售價。

雷尼表示，消費者從一般商品轉向購買更多食品和消費品，預計將拖累今年獲利率。

話雖如此，沃爾瑪上季需求強勁，總營收1640.5億元，較去年成長7.3%；高於分析師估計的1597.6億元。淨利成長76.2%至62.8億元，合每股2.32元，高於上年同期的35.6億元和每股1.28元，得益於未實現股權和其他投資收益。

美國同店銷售額成長8.3%，不包括燃料。美國電子商務銷售額同比增加17%。