Fed輕忽房市 史指恐崩30%

史坦普500指數今年來出現爆炸性反彈，漲幅超過6%，與Fed不斷升息 並保持鷹派立場形成鮮明對比；聯邦基金期貨目前已經預設2023年11月的聯邦基金利率 為5.5%，6個月利率期貨已突破5%大關。

美國1月CPI同比上升6.34%，遠高於2%的目標，不過，如果將住房排除在外，近幾個月通膨其實是持平的，住房部門包括租金 和業主的等值租金。數據顯示，雖然房市因偏高的房貸利率而顯著放緩，最近幾個月業主等值租金和租金的走勢仍然非常陡峭。

去年美國房市的每一項指標都顯示出下滑的跡象，銷售價格中值從歷史最高點大幅下跌，然而，Fed的官網顯示，住房指標仍然具有韌性，並且在當前水平附近停滯不前；房屋銷售價格中值從2020年初的32.9萬美元，漲至現在的46.8萬美元，3年內成長了45.34%。

從這個角度來看，美國過去3年的房價漲幅與2004年第4季至2020年期間的漲幅完全相同，因此存在一個問題：Fed是在對抗通膨還是資產泡沫?

如果Fed希望將利率降至2%以下，除非等待房市下跌，或者經濟中其他領域出現嚴重通縮，但如果房市崩潰，通膨將降至遠低於目標的水平；如果發生這種情況，美國經濟將陷入衰退，而史指會大幅下跌，甚至可能出現同比通縮的情況。若Fed執著於在長時間將利率保持於高點，就可能出現這種情況。

雖然Fed關注勞動市場等落後指標，或者不願過多考慮房市情況及其對CPI的影響，但這些問題應該被提出並引起真正的關注。

預計Fed將一如既往地提高利率，直到出現問題為止。目前出現的通縮力量及Fed正採取1970年代對抗通膨的方式證明，未來Fed將過度升息並將利率保持於高水平，直到就業市場崩潰、史指會再次一如以往下降超過30%，因此投資人應對美股反彈抱持謹慎態度。