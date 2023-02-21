沃爾瑪、家得寶展望均憂 拖累美股期指擴大跌幅

沃爾瑪上季財報優，但對今年展望持謹慎態度。 （路透）

美國零售巨擘沃爾瑪 （Walmart）對今年獲利展望財測不如市場預期，對2023年經濟展望保持謹慎態度，預估消費者可能會繼續採購較平價的商品，對其利潤造成壓力。盤前股價 應聲下跌。

沃爾瑪21日公布，截至1月31日止的上季淨利增加76.2%，至62.8億美元，主要受股票和其他投資的未實現利得帶動；上季營收 則比一年前成長7.3%，至1,640.5億美元，優於市場預期的1,597.6億美元。然而，沃爾瑪對本年度的每股盈餘預測介於5.9~6.05美元，不如路孚特訪調分析師後預測的6.5美元。

沃爾瑪在全美有超過5,000家分店，向來掌握較大的議價權，但因產品價格較低、提供的折扣較多，加上要替員工加薪，因此今年的獲利數字恐怕不會太好看。

沃爾瑪財務長John David Rainey接受路透訪問時表示，經濟前景仍充滿不安和變數，利潤愈來愈薄，民眾的儲蓄率僅剩疫情前水準的一半左右，且從未經歷過聯準會（Fed）以這種速度調高利率，「因此我們謹慎看待經濟前景，因為我們就是不知道還有什麼不知道的事」。

另外，由於雀巢（Nestle）、可口可樂、P&G和聯合利華等大型供應商，近來都表示今年還會繼續漲價，因此沃爾瑪也無法保證能維持低價，以刺激需求。

同日另一家零售商家得寶（Home Depot）也對展望表達疑慮，預估今年獲利會下滑，上季營收表現也不如預期。

沃爾瑪和家得寶盤前股價同步下跌至少2%，拖累美股期指跌幅擴大，道瓊期指目前跌約300點或0.9%。