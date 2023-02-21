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去年分拆盛行 今年榮景不減

財經新聞組／綜合報導

就像漫威宇宙各個英雄人物，或者自殺突擊隊的小丑女、X戰警的金鋼狼和黑鳳凰一樣，在主線故事之外的獨立外傳，票房有時甚至還青出於藍。

華爾街似乎也牢記這個教訓。根據高盛的一項最新分析，2022年企業分拆活動激增33%，達到歷史第二高水平。

分拆是指一家公司將其業務的一部分切割為一家獨立的公司。母公司可以將新公司的股票分配給其股東，讓他們同時擁有兩者的股份。

藉由分拆創立的新公司作為一個獨立的實體營運，擁有自己的管理團隊和董事會，通常與母公司有不同的業務重點或戰略。

在明顯缺乏購併活動和IPO的一年裡，美國企業宣布了44項新的分拆案，並完成其中的20個，總價值達610億元。

高盛分析師表示，預計今年的分拆榮景將會繼續下去。去年支持分拆活動的經濟環境依然存在：利率上升、獲利率見頂以及經濟成長低於平均趨勢。

分拆可以帶來全方位的好處，因為分拆可以讓母公司專注於其核心業務，而新公司可以更靈活地運作並專注於其特定業務領域。

這些所謂的分拆公司的表現通常優於其母公司，可以推動成長，並在股市表現不佳的時候提振股東。這也可以解釋為什麼甚至一些知名企業去年也開始進行分拆。

奇異電氣(GE)完成了260億元的GE HealthCare分拆案，隨後是英特爾的220億元自駕部門Mobileye分拆案。僑生(Johnson & Johnson)、凱樂氏(Kellogg)和3M今年也可望創立新的分拆公司。

分拆為投資人提供了更大的靈活性、簡化的商業模式和專注的管理團隊的潛力。這也是華爾街喜歡分拆的原因。

根據高盛的數據，自1999年以來完成的377筆分拆交易中，分拆公司的股票在第一年之後比其母公司的股票高出4個百分點，在兩年內高出7個百分點。

但在2022年周期中，雖然20家分拆公司中有11家在交易完成後的表現優於史坦普500指數，但只有6家表現優於其母公司。

高盛指出，之所以會出現這種異於歷史軌跡的情形，主要歸咎於較低的獲利率。這些規模較小、新成立的公司仍在市場上站穩腳跟，但獲利率通常低於其母公司。通常如果企業具有強大的長期成長潛力，這種情形是投資人可以接受的。

但當前環境況並非如此。高盛寫道，如今借貸成本很高，投資人一直在尋找高獲利和高價值的股票。

那麼今年的分拆公司表現會比較像小丑女還是金鋼狼？這就將完全取決於它們可以提供多少獲利而定了。

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