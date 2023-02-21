4因素 恐使最終利率超預期

Fed的最終利率可能比目前預期的還要高。（路透）

雖然市場已經接受Fed會延長升息 周期的預期，但德意志銀行認為最終利率 仍有可能超出市場預期。

在上周美國零售數據超過預期後，衡量波動率的波動率(VVIX)飆升至去年10月以來的最高水平；同時，2023年12月聯邦基金利率期貨突破5%，代表市場已對更長的緊縮時間做出反應。

然而，德銀宏觀分析師艾倫(Henry Allen)提出，從歷史上看，通膨越接近目標，反通膨的代價就越高。

換句話說，隨著經濟越來越接近通膨目標，降低通膨的努力可能會面臨越來越大的阻力。

如果這種情況真的發生，並導致各國央行像1970年代那樣過早放鬆貨幣政策，那麼長期風險是通膨會像1970年代末期那樣捲土重來，最終需要更高的利率才能再次控制住通膨。

因此，艾倫認為，除了強勁的就業 報告以及遲遲未能降溫的服務業通膨外，還有一些額外的因素可能會推動Fed進一步升息。

這些因素包括：

1. CPI數據修正

德銀認為，對美國CPI數據的修正意味著通膨並未如此前那般顯著放緩。

17日發布了用於計算美國CPI通膨的季節性調整最新數據。導致2022年上半年的通膨向下修正，但下半年向上修正，這也就意味著第4季的通膨減速遠沒有想像的那麼明顯。

例如，以10月至12月的3個月年率計算，核心CPI仍為4.25%，而不是之前認為的3.14%。

2. 激進緊縮政策並未導致嚴重衰退

至少就目前而言，激進的貨幣緊縮政策並沒有像一些人擔心的那樣讓主要經濟體陷入衰退。

雖Fed的升息周期從開始到今天不滿一年，已經升息了450個基點，但經濟仍在繼續成長，就業仍在增加。同樣，歐洲央行(ECB)自7月以來已經升息300個基點，目前也免力避開了經濟衰退。

面對緊縮政策，經濟成長和勞動市場比許多人預期的更有韌性，這個事實將使各國央行有更大的空間繼續提高利率。

3. 升息預期趨向積極

對Fed和ECB而言，升息預期已變得更加積極，代表市場很難再出現「意外」。

這一點很重要，因為如果市場已經定價升息的速度將會加快，那麼理論上如果市場按照這種定價運作下去，應該不會有什麼額外反應。

因此，就業報告發布以來市場已經調整的事實意味著，Fed或ECB更容易遵循這一情況，而不會引發市場的大意外。

4. Fed意識到政策錯誤

以Fed本輪升息的速度觀察，有理由認為它們已經意識到早先在暫時性通膨上的錯誤。

在這個升息周期中，Fed官員已經對通膨比2021年以來的預期持續上揚感到驚訝，這迫使他們在2022年採取歷史上快速的升息步伐。

不想重複相同錯誤是人類的本性，最近的經驗證明，Fed風險管理方面的考慮可能傾向於進一步升息，以確保通膨得到持久的遏制。如果通貨膨脹再次出現像1970年代在最初下降之後再度回升的狀況，那麼這對它們而言將是非常不利的。