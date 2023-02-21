跳槽萬歲 加薪幅度高於通膨率

在大辭職潮中選擇跳槽的人往往能得更好的工資。（路透）

在經歷一年多的大辭職潮後，有件事是確定的：別人家的報紙比較好看。

這是一個員工競相比較誰待在公司時間更短的年代，跳槽在在證明是正確的決定：去年跳槽的員工中有近半數獲得的加薪幅度不僅超過了原來的工資，還超過了通貨膨脹 率。這鐵一般事實的公信力比Fed還高。

根據亞特蘭大 Fed的最新分析，2022年49%的工作轉換者的跳槽戰勝了通貨膨脹。在留在原公司的人中，只有42%獲得超過通貨膨脹率的加薪。這項數據來自亞特蘭大Fed的工資成長追踪器，該追蹤器追蹤時薪的中位數同比變化。根據這個調查結果，勞工 們或許應該考慮一下看看其他家的報紙有些什麼不同的內容。

在40年來的高通膨率刺激下，生活成本飆升，導致許多勞工的實際工資」在去年下降。Fed數據顯示，對於那些加入大辭職潮的人來說，情況顯然並非如此，甚至對於一些留下來的人來說也是如此。

Fed發現，除了換工作之外，年輕勞工更有可能讓工資與通貨膨脹同步上揚。

去年38%的55歲以上員工的實際工資增幅比2019年下降了15%。然而，60%的Z世代員工去年獲得高於通貨膨脹率的加薪。總的來說，只要要求加薪，加薪的可能性會更大；部分專家甚至鼓勵每六個月重新開始薪資對話。

該數據與2022年9月的ADP報告一致。該報告分析工資數據發現，去年換工作的中位數獲得16.1%的加薪，幾乎是「死忠」員工加薪幅度的2倍。

結果，勞工新獲得的議價能力引發了骨牌效應：去年成為大辭職潮受害者並最終人手不足的老闆，往往會被迫同意加薪以留住他們的人才，或者向求職者提供高薪以期填補許多待補的空缺。這使得通貨膨脹在過去一年中的大部分時間裡持續高漲，業者也只得提高產品價格以抵消這些增加的勞動成本。

不過，在過去六個月中，隨著大辭職潮似乎逐漸平息，通膨也一直在降溫，但仍有許多人在跳槽，使跳槽率維持高於平均水平。Fed副主席布雷納德上月表示：「工資似乎並未在1970年代式的工資價格螺旋上升中推動通膨。」而且「工資成長已有初步放緩的跡象」。

雖然跳槽者眾，但大局仍然相當嚴峻。2022年實際工資增加的勞工總比率比2019年低12%，證明通貨膨脹對勞工的薪水還是產生了全面影響。

這可能顯示，無論你去哪裡，一份工作最終都可能達不到預期，至少在薪水方面是如此。對於許多勞工來說，這意味著必須另外找一份完整的工作來維持生計，專家將其稱之為過度就業。但是請三思而後行。職場專家建議，最好繼續找工作，直到找到認為自己真正喜歡的地方。

職場專家格林(Alison Green)在談到去年的跳槽潮時示：「人們對你為何離職知之甚詳，不是你前雇主對疫情處理不當，就是因為他們在遠距工作方面的作法過時了。」「現在發生如此多的人力流失，勞工的薪資話語權如此之大，這在傳統上是不存在的，以至於未來雇主會比以前更不想雇用短期勞工。」