我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加汽油漲 天氣變暖民眾出行增加 估再上揚

中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

跳槽萬歲 加薪幅度高於通膨率

財經新聞組／綜合報導
在大辭職潮中選擇跳槽的人往往能得更好的工資。（路透）
在大辭職潮中選擇跳槽的人往往能得更好的工資。（路透）

在經歷一年多的大辭職潮後，有件事是確定的：別人家的報紙比較好看。

這是一個員工競相比較誰待在公司時間更短的年代，跳槽在在證明是正確的決定：去年跳槽的員工中有近半數獲得的加薪幅度不僅超過了原來的工資，還超過了通貨膨脹率。這鐵一般事實的公信力比Fed還高。

根據亞特蘭大Fed的最新分析，2022年49%的工作轉換者的跳槽戰勝了通貨膨脹。在留在原公司的人中，只有42%獲得超過通貨膨脹率的加薪。這項數據來自亞特蘭大Fed的工資成長追踪器，該追蹤器追蹤時薪的中位數同比變化。根據這個調查結果，勞工們或許應該考慮一下看看其他家的報紙有些什麼不同的內容。

在40年來的高通膨率刺激下，生活成本飆升，導致許多勞工的實際工資」在去年下降。Fed數據顯示，對於那些加入大辭職潮的人來說，情況顯然並非如此，甚至對於一些留下來的人來說也是如此。

Fed發現，除了換工作之外，年輕勞工更有可能讓工資與通貨膨脹同步上揚。

去年38%的55歲以上員工的實際工資增幅比2019年下降了15%。然而，60%的Z世代員工去年獲得高於通貨膨脹率的加薪。總的來說，只要要求加薪，加薪的可能性會更大；部分專家甚至鼓勵每六個月重新開始薪資對話。

該數據與2022年9月的ADP報告一致。該報告分析工資數據發現，去年換工作的中位數獲得16.1%的加薪，幾乎是「死忠」員工加薪幅度的2倍。

結果，勞工新獲得的議價能力引發了骨牌效應：去年成為大辭職潮受害者並最終人手不足的老闆，往往會被迫同意加薪以留住他們的人才，或者向求職者提供高薪以期填補許多待補的空缺。這使得通貨膨脹在過去一年中的大部分時間裡持續高漲，業者也只得提高產品價格以抵消這些增加的勞動成本。

不過，在過去六個月中，隨著大辭職潮似乎逐漸平息，通膨也一直在降溫，但仍有許多人在跳槽，使跳槽率維持高於平均水平。Fed副主席布雷納德上月表示：「工資似乎並未在1970年代式的工資價格螺旋上升中推動通膨。」而且「工資成長已有初步放緩的跡象」。

雖然跳槽者眾，但大局仍然相當嚴峻。2022年實際工資增加的勞工總比率比2019年低12%，證明通貨膨脹對勞工的薪水還是產生了全面影響。

這可能顯示，無論你去哪裡，一份工作最終都可能達不到預期，至少在薪水方面是如此。對於許多勞工來說，這意味著必須另外找一份完整的工作來維持生計，專家將其稱之為過度就業。但是請三思而後行。職場專家建議，最好繼續找工作，直到找到認為自己真正喜歡的地方。

職場專家格林(Alison Green)在談到去年的跳槽潮時示：「人們對你為何離職知之甚詳，不是你前雇主對疫情處理不當，就是因為他們在遠距工作方面的作法過時了。」「現在發生如此多的人力流失，勞工的薪資話語權如此之大，這在傳統上是不存在的，以至於未來雇主會比以前更不想雇用短期勞工。」

勞工 通貨膨脹 亞特蘭大

上一則

全球最先解套 FTX日本部門21日起恢復用戶提現

下一則

緩解能源飆漲衝擊 澳洲擬管制出口

延伸閱讀

漲薪受阻 紐約網約車司機 2/26再罷工

漲薪受阻 紐約網約車司機 2/26再罷工
甩教士3億合約 馬恰多坦言年底跳槽

甩教士3億合約 馬恰多坦言年底跳槽
市長准了 紐約9萬公務員加薪、發獎金 還可在家辦公

市長准了 紐約9萬公務員加薪、發獎金 還可在家辦公
談妥了…紐約9萬公務員加薪、發獎金 還可在家辦公

談妥了…紐約9萬公務員加薪、發獎金 還可在家辦公

熱門新聞

1月消費者物價指數（CPI）年增率達6.4%，從雞蛋、汽油乃至於飯店住宿，乍看下萬物價格齊漲，但至少有五項消費品價格比去年此時便宜許多。（路透）

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

2023-02-15 08:23
前副總統高爾共同創設的世代投資管理公司（Generation Investment Management）以台海風險為由出清台積電美國存託憑證（ADR）持股。（美聯社）

前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光

2023-02-19 20:40
電商巨擘亞馬遜（Amazon）股價過去一年重挫，擾亂了該公司股票薪酬計畫。（美聯社）

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

2023-02-20 19:02
巴菲特的波克夏公司上季大幅減持台積電ADR、大賣金融股，但加碼蘋果等三檔股票。（美聯社）

除了大賣台積電 波克夏上季又加碼蘋果 還買了這兩檔

2023-02-14 19:43
1月消費者物價指數（CPI）月比漲0.5%，年比上升6.4%，增幅分別大於經濟學家預期的0.4%和6.2%。（美聯社）

1月CPI年比上漲6.4% 高於預期 可能支持Fed繼續升息

2023-02-14 08:58
中國跨境電商SHEIN計畫於今年晚些時候在美國進行IPO，目前正在積極吸引投資者。(路透)

SHEIN擬今年在美國IPO 2025年營收拚超H&M加Zara

2023-02-18 09:47

超人氣

更多 >
您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲
亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半