投資大咖砍台積 兩個原因

「股神」巴菲特執掌的波克夏、美國前副總統高爾共同創設的投資公司等投資界大咖，近期不約而同大砍台積電ADR持股原因曝光。（路透）

「股神」巴菲特執掌的波克夏 、美國前副總統高爾共同創設的投資 公司等投資界大咖，近期不約而同大砍台積電 ADR持股原因曝光。波克夏對台積電必須傾全力投入資金才能維持領先優勢的商業模式感到憂慮，高爾旗下投資公司則擔憂台海風險而出清持股。

波克夏上季大砍台積電ADR持股86.2%，僅買進一季後就罕見「短進短出」，但並未於第一時間揭露原因，引發關注。波克夏將於2月25日公布財報、巴菲特也會發布年度致股東信，預料可能會進一步說明大賣台積電ADR的考量。

巴菲特的「老戰友」、波克夏副董事長孟格（Charlie Munger）先前受訪時盛讚台積電是「地表最強半導體公司」。外媒引述近日受訪孟格的內容再爆料指出，孟格認為，像台積電這樣的領導廠商，也許當前價格是好買點。然而，這（半導體行業）是個困難的商業模式，因為每個人都必須把所有資金一再加碼投入。

孟格不諱言，半導體是非常特殊的產業，業者須把所有資金再次投入最新世代的晶片，但他並不喜歡這種商業模式，波克夏偏好能有剩餘資金，以便從事其他業務。換言之，廠商得傾盡所有才能繼續留在場內，非他所喜。此前，巴菲特去年在波克夏股東會曾提及台灣可能發生戰爭的風險，外媒指出，這也可能是巴菲特大舉賣出台積電ADR的原因，以「避免招致任何永久性損失」，但孟格受訪內容並未提及台海問題。

分析師認為，巴菲特或他的左右手或許認為，對台積電不要押注太多，才是比較保險的做法。波克夏長期股東 Gardner, Russo & Gardner推測，巴菲特可能看出什麼對台積電不利的變化，「波克夏保有說變就變的權利，因應環境來調度資金」。

另一方面，高爾共同創設的世代投資管理公司（Generation Investment Management）則以台海風險為由，上季出清台積電ADR近32.7萬股持股，價值2,240萬美元。不過，該公司並非單純出脫半導體股，反而對德州儀器（TI）大幅加碼逾四倍至221萬股，價值3.7億美元 。

截至去年底，世代投資管理公司轄下管理404億美元資產，該公司投資長諾格拉斯和佛格森1月曾在每季寫給投資人的信件中說：「半導體是礦坑中的金絲雀，美國在供應上極其依賴東亞、尤其是台灣。若說半導體全球供應鏈中斷會有深遠影響還算是保守的講法。