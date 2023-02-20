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美證管會盯上加密幣業者Paxos 引發監管趨嚴的疑慮

編譯陳律安／綜合外電
Paxos發行的穩定幣BUSD，已遭美國證管會盯上。（路透）
Paxos發行的穩定幣BUSD，已遭美國證管會盯上。（路透）

美國證管會（SEC）已盯上穩定幣業者Paxos，可能把Paxos所發行的穩定幣認定為證券，專家說，這將對規模1,370億美元的穩定幣市場造成重大影響。

財經媒體CNBC報導，穩定幣是一種與實體資產（例如美元）掛鉤的加密貨幣。Paxos與幣安發行的數位貨幣名為幣安USD（BUSD），1 BUSD可兌換1美元。幣安是全球規模數一數二大的加密幣交易所。

在上周，紐約州的金融監管當局諭令Paxos停止發行BUSD。另外，Paxos也說，SEC已知會該公司，表示正考慮把BUSD列為證券，意味著BUSD的發行必須受到聯邦證券法規的監管。

SEC尚未正式展開行動，但外界正緊盯事態發展，因為這將對泰達幣、USDC這市值合計1,110億美元的兩大加密幣，帶來深遠的影響。

BCLP律師事務所合夥人莫里亞提說，如果SEC規定Paxos等穩定幣發行商在發行代幣時需註冊，這些業者可能與政府對簿公堂。

雖然SEC尚未提出特定的指控，但SEC認定BUSD是證券，而Paxos對此存有疑義，認為BUSD不屬於美國的聯邦證券法規的管轄範圍。

SEC採用Howey測試來確認一項資產是否為證券（即投資合約），在四大要件中，有一項為投資人是否分享報酬。

如果SEC把BUSD認定為證券，代表SEC具有穩定幣的管轄權，無論是哪家公司發行BUSD，都必須向SEC提出登記，並接受更嚴格控管。

證券 投資 貨幣

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