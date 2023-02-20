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美散戶上演迷因股熱潮2.0

編譯任中原／綜合報導
美股散戶投資人今年元月平均每天投入15.1億，創下新高。(Getty Images)
美股散戶投資人今年元月平均每天投入15.1億，創下新高。(Getty Images)

美股散戶投資人的熱情正捲土重來，今年元月平均每天投入美股15.1億美元，創新高，超愛特斯拉及一些大型科技股，也擴及一些價值股，超越2021年「迷因股狂潮」頂峰，英國金融時報（FT）更形容為「迷因股熱潮2.0」，也讓散戶對股價的影響力高於兩年前。

新冠疫情期間，散戶曾大舉進駐一些小型且營運困難的消費性企業，例如電玩零售商GameStop、電影院業者AMC娛樂公司，及家庭用品連鎖店BBB等。現在散戶押注的目標更廣，顯示散戶去年重傷之後胃口再度大開，並帶動今年初美股強彈。

Vanda研究公司的數據顯示，散戶空前偏愛特斯拉，買進金額估計達97.51億美元，第二大標的為SPDR標普500指數ETF（吸金35.72億美元），其他目標包括亞馬遜（17.86億美元）、蘋果（16.74億美元）以及輝達（13.67億美元）等大型科技股，但也大買股利穩健的AT&T與可口可樂。

重要的是。散戶買盤以股票為主，而非選擇權，顯示散戶去年在選擇權市場大虧之後，現在已改變策略。Vanda指出，最近的調查顯示機構投資人仍普遍看跌美股，因此散戶的力量不容小覷，投資人應注意這些「生手資金」的訊號。

摩根大通的統計顯示，元月散戶交易額占股市總額的四分之一，比重也創新高。數據指出，新進投資人再度買進小型股，但也進駐最大型的科技股。今年特斯拉股價大漲62%，那斯達克指數上漲12%，羅素2000指數也上漲10%。

分析師指出，貨幣市場資金仍停泊龐大的散戶資金，在市況有吸引力時，這些資金將源源投入。經紀商指出，最近散戶行動可能屬於季節性，因為財報季催生買氣，但報稅季即將來臨，屆時可能有一些人拋股繳稅。

一些市場人士表示，「迷因股世代」已經成熟得多，而且將交易應用程式（App）的投資經驗應用到傳統的投資工具上，許多年輕人都有做研究及學習，並非只熱衷於迷因股。

但分析師警告，近來強勁的數據提高聯準會（Fed）進一步升息的機率，減弱美股漲勢的論據，本周尤其須關注24日公布的1月個人消費支出（PCE）平減指數，因為這是Fed偏好的通膨指標。1月PCE平減指數預估月比將攀升0.5%，為去年中以來最大，年升幅維持在5%，暗示通膨壓力仍大。

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