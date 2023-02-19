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臉書、IG要推付費服務 用戶每月最高支付14.99元驗證身分

編譯季晶晶／綜合外電
Meta將推付費驗證服務，讓臉書和Instagram用戶視註冊途徑月付11.99美元或14.99美元驗證身分。（路透）
Meta將推付費驗證服務，讓臉書和Instagram用戶視註冊途徑月付11.99美元或14.99美元驗證身分。（路透）

Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）周日宣布，該公司將推出一項名為Meta Verified的付費服務，臉書和Instagram用戶每月最高支付14.99美元可驗證他們的帳戶。

新的訂閱服務透過網路瀏覽器註冊的話，每月要價11.99美元——透過Android和蘋果iOS系統則要14.99美元——主要是針對內容創作者。根據Meta發言人，該服務除了獲得驗證徽章外，還包括「主動式帳戶保護、直享帳戶支援，並提高可見度和觸及度」。

Meta Verified本周會先在澳洲和紐西蘭推出，預計再過幾個月是美國，最終其他市場也會跟進。Meta旗下的臉書和Instagram分開收費。

數據隱私業者Skyflow創辦人Anshu Sharma表示，付費訂閱模式顯示「社群媒體用戶以數據穩私換取免費應用程式的魔鬼交易」即將告終。

近年來，高度仰賴廣告收入的社群公司為了讓業務多元化，愈來愈常見付費產品。Snap有Snapchat Plus，每個月花3.99美元，用戶可獲新功能，例如貼文內容的期限較長和可以自選通知音效。馬斯克去年以440億美元買下推特後，11月推出Twitter Blue，讓用戶以每月大約8美元的價格驗證其身分，但沒過多久就因為有人惡意冒充企業和名人而暫停新的訂閱。祖克柏表示，Meta Verified的驗證會要求用戶提供政府核發的身分證明。

社群媒體 臉書 澳洲

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