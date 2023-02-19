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托育業人力荒 美國家長叫苦 不少父母 被迫離開職場顧小孩

編譯王巧文／綜合報導

在全美勞動市場吃緊、失業率降到逾半個世紀來低點之際，托育產業也是尚未從新冠疫情衝擊中復原的產業之一，加上托育成本高漲，已迫使不少家長離開職場，在家照顧小孩。

華爾街日報報導，根據美國勞工部統計，與2020年2月疫情爆發前相比，全美今年1月日間托育人員數仍少了約5.8萬人，儘管就業市場已大致重拾所有流失的職位，去年底有約1,100萬個職缺待補，但托育服務短缺已導致部分美國人無法重返職場。

托育服務供不應求也帶動費用上漲。美國勞工部的報告顯示，將幼嬰送至托育機構照顧的平均費用每年約8,000~17,000多美元不等。而在生活成本高的大城市，托育費用可能占家庭所得中位數的近五分之一，因此這些地區的母親更可能選擇在家帶小孩。

綠色花園兒童發展中心創辦人兼執行長克拉爾說，等候清單不斷變長，目前名單上有300個家庭排隊，她已經不再開放候補。她在底特律郊區經營數家托育中心。

克拉爾指出，當前的人力荒比她這十年來在托育業經歷的任何時刻都糟。她說：「我們就是無法與其他能提供更高薪資、靈活工時及遠程辦公的雇主競爭。」

美國去年12月日間托育人員平均時薪為19.74美元，大致與餐飲及飯店人員的薪水一致，但遠低於全美私部門勞工的平均時薪32.93美元。儘管托育中心和托兒所員工薪水較低，但因為托育服務需要大量人力，因此總人力成本很高。

美國勞工部1月發布的報告顯示，高額托育費用帶來的經濟負擔會導致母親就業率下降。報告發現，在托育費較全美中位數高50%的郡，母親就業率減少2個百分點，托育費比全美中位數多一倍的郡，母親就業率則減少4個百分點，而有多名幼童需送托育中心的家庭，托兒支出比住房支出更多。

布魯金斯研究所去年指出，拜通膨所賜，一個孩子從出生到高中畢業的撫養成本已飆破30萬美元。

美國總統拜登曾提議政府資助3至4歲兒童的學前教育，並補貼托兒費用，但遭阻撓後不了了之。本月，民主黨人又推動一項全國性醫療和托育帶薪假政策，將有助抑制對昂貴托嬰服務的需求，但商界認為此舉將對企業造成負擔。

勞工部 就業 疫情

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