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Fed官員紛紛表態繼續升息 美債低頭、美股多頭仍在抗拒

編譯劉忠勇／綜合外電
市場反映糾結，多頭派的看法由軟著陸轉為經濟走強，卻忽略了經濟走強表示Fed會更急進，（路透）
市場反映糾結，多頭派的看法由軟著陸轉為經濟走強，卻忽略了經濟走強表示Fed會更急進，（路透）

史坦普500指數和那斯達克綜合指數周五下跌，道瓊工業指數反而上漲，聯準會（Fed）官員鑑於通膨未退而陸續表明會繼續升息，股債市卻出現彼此對立的糾結走勢。下周公布Fed最近開會紀錄時，將為升息路徑提供更多線索。

史坦普500指數和那指周五各跌0.3%和0.6%，道瓊工業指數則開低走高，收漲129.84點。一周下來，道瓊和史坦普500指數收黑，那指則上漲0.6%，

受費城半導體指數下跌1.6%拖累，台積電ADR周五再跌0.8%，連續三天收黑。受波克夏（Berkshire）公告上季大幅減持台積電ADR衝擊，台積電ADR本周大跌5.5%，創下去年10月中以來最大單周跌幅。

美國公債殖利率連續四周上漲，10年期公債殖利率已達3.827%，是去年底以來最高。Fed決策官員周四表示有可能更大幅升息之後，市場已完全消化Fed未來兩次會議每次將1碼（0.25個百分點）的可能性。 而從美國貨幣市場反映，投資人預料7月將升息至 5.3%，本月初原本預期只會到4.9%。

里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金和Fed理事鮑曼周五也表態支持升息。鮑曼表示，由於通膨「仍然太高」，利率需要持續升得更高。

B. Riley.首席市場策略師霍根（Art Hogan）說： 「市場似乎陷入了新的拉鋸戰，公債殖利率曲線反映利率會升得更高更久，而股市則表現出經濟軟著陸的可能性，」 「這種分歧充份展現股市每天開低走高，就像今天一樣。」

FBB Capital Partners 研究主管貝利（Mike Bailey）說：「債市如今押注會有更多升息，這的確已在證券市場之前設下了障礙。」

Cornerstone財富管理公司投資總監霍奇（Cliff Hodge）說：「市場反映糾結，多頭派的看法由軟著陸轉為經濟走強，卻忽略了經濟走強表示Fed會更急進，也表示利率會更高、美元會更強。這兩者都支持不了目前價位。多頭恐怕來日無多了。」

除Fed會議紀錄之外，家得寶（Home Depot）、沃爾瑪（Walmart）在內多家零售業者將在下周公布財報，這些業績可讓投資人更能掌握美國消費狀態，也攸關非必要消費類股能否延續今年大漲16.3%、在史坦普500指數11大類股中領先各類股的漲勢。

輝達（Nvidia）下周三盤後發布的財報也深受矚目。半導體股最近已成投資人搶搭人工智慧（AI）題材的熱門標的，輝達今年來已大漲超過50%。

殖利率 指數 升息

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