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鷹派暗示升 市場押Fed下月升2碼

編譯季晶晶／綜合報導

編譯季晶晶／綜合報導

在數據顯示美國1月通膨意外強韌後，聯準會（Fed）兩位鷹派官員都認為，原該在本月稍早的決策會議支持升息2碼，兩人並暗示未來可能支持擴大升息幅度，促使市場加碼押注Fed可能會在3月升息2碼，預期下月升2碼機率升高到逾18%，美元指數17日盤中強升0.6%，韓元引領亞洲貨幣貶值。

今年沒有投票權的克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）16日表示，她認為Fed在1月31日~2月1日會議升息2碼，有「充分的經濟根據」，讓聯邦資金利率區間上限達到5%。Fed在該次會議無異議通過升息1碼，提高聯邦資金利率至4.5%~4.75%。

梅斯特說，現在要談3月升息幅度還太早，但Fed未來決策會議不會被侷限在每次升1碼，最新通膨數據也未改變她的看法，「我的展望並未改變，利率必須高於5%」，並維持在這個水準一段時間。

今年也沒有投票權的「鷹王」聖路易斯聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）也呼應表示，他上次會議支持升息2碼，他希望Fed應「儘快」提高聯邦資金利率區間到5.25%~5.5%。

梅斯特和博拉德今年不會參與決策投票，但都會加入貨幣政策討論。博拉德說，「我的總體判斷是，對抗通膨將是漫長的過程」，市場目前認為通膨可能「崩落」到2%目標的看法「太過樂觀」，「持續升息能幫助維持通膨預期低迷，在今年維持通膨放緩趨勢，即便勞動市場持續成長且強勁」。

投資人也開始押注Fed可能會在3月升息2碼，芝加哥商業交易所的FedWatch工具顯示，Fed下月升息3碼機率為18.1%，高於一周前的9.2%。

目前市場預估Fed在3月升息1碼機率仍為81.9%，但預期Fed可能提高這波升息循環的終點利率。

美元指數17日盤中挺升0.6%至104.484，為六周高點，亞洲貨幣則跌成一片，以韓元跌最凶，一度重貶1.4%至1,302.35韓元，兩個月以來首次貶破1300韓元關卡。

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