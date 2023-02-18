農機需求強 迪爾升全年財測

迪爾公司調高2023財年財測，原因是對其大馬力曳引機的強勁需求以及建築客戶支出的增加。預計全年淨營收87.5至92.5億元，高於估計的80至85億元。截至1月30日第1季淨利從去年同期的9.03億元或每股2.92元增至19.6億元或每股6.55元。

未來升息 更多 美元6周新高

美元17日升至6周高點，因強勁的美國經濟數據和Fed 官員的評論導致交易員押注更多升息即將到來。鎮上周初請失業金人數意外下降，1月生產者物價指數(PPI )增幅創7個月以來最大。聖路易斯Fed行長布拉德也支持進一步升息，這將使借貸成本升至5.25%至5.5%左右。

貝萊德加入主權債務會議

消息人士指出，投資巨頭貝萊德將加入一個新的主權債務圓桌會議，以加快為陷入困境的國家停滯不前的救助工作取得進展，英國渣打銀行也將加入。由國際貨幣基金(IMF )、世界銀行 主持的全球主權債務圓桌會議舉行首次虛擬會議，以制訂25日在印度班加羅爾舉行的G20 金融領導人會議議程。

預期擴大升息 基金資金流出

根據美國商銀的數據，投資人在截至15日的一周內變得更加謹慎，因為一系列數據促使許多人提高了對Fed將利率升至多高的預測。美銀全球研究部發布的每周「流量顯示」顯示，科技基金流出量為9月以來最大，新興市場債務基金流出量為14周來最大，垃圾債券 基金流出量為8周來最大。

阿茲海默症藥今夏可望獲准

日本製藥商衛采(Eisai)預計食品和藥物管理局(FDA)將在今年夏天全面批准其阿茲海默氏症治療藥物Leqembi，並擴大聯邦醫療保險 (Medicare)對這款藥物的使用範圍。衛采與Biogen合作開發該藥物，估計到2026年將有10萬人得到早期阿茲海默氏症的診斷並有資格接受Leqembi治療。

換招逼退 Meta給不及格考績

科技業今年已宣布裁員 數萬人。從Meta最新的員工考績來看，裁員潮可能還沒有結束。《華爾街日報》引述知情人士的話報導，在最近一輪考績評估中，Meta向數千名員工給出不及格的考績，並削減了一項關鍵的獎金指標。員工可能會繼續工作，而Meta也可能會實施另一輪裁員。