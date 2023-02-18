道指漲逾百點 但連三周收跌

由於居高不下的通膨和利率反彈繼續打壓投資 者情緒，美股漲跌互見。

道瓊工業平均指數 上漲129.84點或0.39%收3萬3826.69點。在Amgen和United Health分別上漲2.69%和2.41%的推動下，道指從盤中低點反彈。

史坦普500指數下跌11.32點或0.28%收4079.09點。那斯達克綜合指數下跌68.56點或0.58%收1萬1787.27點。能源是最大的禍首。Albemarle和Devon Energy分別下跌9.67%和4.29%，拖累史指。

10年期和2年期美國國債殖利率 觸及11月以來最高水平，在盤初打壓股指。

本周股指漲跌互見。道指本周收跌0.13%，連續第3周下跌，為9月來首見。史指全周下跌0.28%，連續第2周下跌。那指全周上漲0.59%。

隨著Fed升息以抑制頑固的高通膨，投資人繼續擔心經濟和股市將如何保持堅挺。Fed理事鮑曼17日表示，在達 2%的通膨目標之前還有很長的路要走。

下周投資人將繼續關注財報季，觀察消費者趨勢的強弱。家得寶、沃爾瑪和Etsy定下周公布業績。

在激進股東柯恩(Ryan Cohen)入股之後，Nordstrom今年來上漲近36%。瑞銀分析師索爾(Jay Sole)預計在調降2023財年展望且投資人開始重新考慮其部位後，該股將回吐這些漲幅。