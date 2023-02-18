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零售商財報 考驗美股反彈力

財經新聞組／綜合報導
未來兩周的零售業財報是美股重要走勢指標。（路透）
未來兩周的零售業財報是美股重要走勢指標。（路透）

投資人深入了解消費者支出以及通膨對企業獲利的影響後，未來幾周重點零售商的財報結果將考驗美股反彈的力道。

隨著不熅不火的第4季財報季即將結束，沃爾瑪和家得寶將在下周公布財報，百思買和勞氏等其他知名零售商也將在下下周公布財報。

消費者面對物價飆升的反應將成為投資人的關鍵話題；有些人很有信心經濟能夠避免嚴重衰退，即使Fed繼續升息以抑制通膨。

經濟呈現韌性的一個跡象在過去一周展露無遺，數據顯示1月零售額增幅創近2年來最大。

根據Refintiv IBES的數據，即使第4季業績不佳，史坦普500成份股的獲利將較去年同期下降2.8%，但美股仍在上漲。其他將於下周發布財報的企業包括晶片公司輝達、新冠疫苗製造商Moderna和電子商務公司eBay。

截至16日，史指今年來已上漲6.5%，從去年的慘淡表現中反彈。

全球銷售額最大的零售商沃爾瑪2023年僅上漲 1.7%，而美國最大家居連鎖店家得寶也上漲1.7%。摩根大通零售分析師表示，兩家公司都將於21日發布財報，並將「為其他所有企業做好準備」。

將在下周公布業績的其他零售商包括TJX Companies和Bath & Body Works。

投資人下周還將關注Fed最近一次會議紀錄，當時Fed將升息幅度縮減至25個基點。

自那次會議之後，數據顯示美國消費者物價在1月加速上漲，生產者物價漲幅創7個月來最大。加上強勁的就業報告，這些數據導致投資人調高了對Fed會升息多高以及利率將維持多久的預期。

Horizon Investment Services CEO卡爾森(Chuck Carlson)表示，零售商的獲利若極其強勁，可能會加劇人們對Fed反應更加強硬的擔憂，「如果這些數據真的非常非常強勁，那麼從Fed的角度來看，好消息太多就是壞消息。」

零售商 投資 升息

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