應材報喜 看好車用、工業晶片帶動需求 營收預估超預期

在車用和工業晶片的設備需求帶動下，應用材料預測，本季營收料將表現強勁，超出分析師預期。（路透）

全球最大半導體 設備製造商應用材料（Applied Materials）上季營收 和獲利均優於預期，並預測在車用和工業晶片 的設備需求帶動下，本季營收將有強勁表現，超出分析師 預期，激勵股價在盤後交易一度勁揚3.5%。

應材16日在美股盤後公布，截至1月29日的上季營收年增7.5%至67.4億美元，優於市場預期的66.9億美元，淨利減少4%至17.17億美元，每股盈餘（EPS ）2.02美元，也比市場預期的1.94美元高。

展望本季，應材預測營收將達64億美元（加減4億美元），高於分析師估計的62.9億美元。

應材執行長迪克森表示：「儘管智慧手機、個人電腦等消費者帶動的市場較為疲弱，但人工智慧、車用、工業自動化產業保有韌性。」

亞德諾半導體（Analog Devices）、格芯等晶片製造商也已表示，部分類型的半導體仍短缺，尤其是汽車、工廠設備、智慧聯網家電所用的晶片。台積電已表示，將必須提高生產這類晶片的產能。

整體而言，晶片產業仍陷入低迷。迪克森指出，他對今年整體市場並不樂觀，但比較看好長期表現。

他說，「儘管經濟和半導體產業 今年正遭遇挑戰，但應材第1季（上季）表現強勁，今年處於表現優於市場的位置」。

應材也受惠於更能取得元件，有助處理疫情期間積壓的訂單。該公司財務長希爾說：「我們認為，超過一半的積壓訂單將在今年履行。」他也說，該公司仍在努力處理來自去年的訂單。

此外，應材表示，本季營收預估已納入近期一家供應商發生資安事件的相關調整，營收料將因此減少2.5億美元。應材並未說該供應商是誰，但從時間點來看應是本月稍早遭勒贖軟體攻擊的萬機儀器（MKS）。

應材先前預估，在美國貿易限制令下，2023會計年度營收最多將減少25億美元。但若美國發放更多允許出貨中國的許可，衝擊可能減至介於15億至20億美元間。

往好的一面來看，車用與其他較不先進晶片所需半導體製造設備銷售增加，中國的貢獻最大。應材不認為美國政府的貿易限制會進一步產生衝擊。