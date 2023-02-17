熊市反彈？牛市復甦？美股年初漲勢再次擊敗全球股市

儘管利率持續看升的威脅未消，美國股市2023年初走勢仍牛氣沖天。（美聯社）

第1季才過一半，美國股市的表現又再度領先全球。即使美股 三大指數 16日同步下挫逾1%，過去四周來，美股史坦普500 指數仍以5%的領先差距擊敗富時美國除外世界指數，顛覆一般認為美股2023年表現將大幅落後海外市場的觀點。

彭博資訊報導，富時美國除外世界指數（FTSE All-World ex-US Index）由已開發市場及新興市場中、大型股組成，該指數去年10月開始急轉直下，當時美國通膨觸頂且市場預期利率即將回落，美元隨之走軟，市場推斷美股漲勢長期打敗國際股市的趨勢將在新的一年翻轉。現在看來，美股卻又重拾領漲地位。

美股為何回神？今年美元反彈或許可提供部分解釋，匯率走強通常能提振股市相對表現。而且，強勢美元往往與新興市場股價走勢呈現「負相關」，去年情況便是如此。經濟屢傳捷報後，利率預期上修，不僅推升美元，也協助美股再度擊敗全球股市。

2023年至今，史坦普500指數已上漲6%，科技股雲集的那斯達克100指數同時期漲幅更逼近14%。而且，大漲的不只是大型科技股，小型股漲幅也很可觀，羅素2000指數躍漲10%。

熊市反彈或牛市復甦？

仔細察看，美股這波漲勢不像是曇花一現。

SentimenTrader分析師Jason Goepfert指出，過去四個月內就有20個交易日，超過80%的史坦普500成分股收漲。回顧1950年以來，史坦普500觸及52周低點後四個月內，上漲股數這麼多又持續這麼多天，相當罕見。由此可見，這是一波分布甚廣、信心堅定且歷久不衰的一波漲勢。據他研判，這不是熊市反彈，可能是牛市復甦的開始。

在美國通膨率仍高得令人不安、聯準會（Fed ）升息腳步尚未停歇之際，上述看法令人存疑。

盈餘逆勢成長讓美股有撐

此刻斷定今年美股漲定了，還言之過早。DataTrek Research創辦人Nicholas Colas就認為，美股第1季下半場的表現如何，將為2023全年展望定調。他在致客戶報告中寫道：「現在已有足夠數據顯示，美國經濟在2023年一開始就很強，1月就業報告、零售銷售和消費者物價指數（CPI ）通膨數據皆然…如果年初時告訴你們，經濟數據會往下走，你們或許會認為股價會低於2022年底的價位。」

Colas不認為原因是繼12月「稅損賣壓」後，「元月效應」發酵使然。他認為，唯一解釋是「美國企業盈餘展現韌性」。

或許是如此。第4季美企財報季絕非最佳表現，史坦普500企業紛紛對上半年情勢嚴峻示警，通膨也是一大逆風，但富國銀行策略師團隊說，華爾街對史坦普500今年每股盈餘預估增幅的共識預測是6.9%，比2022年低但仍相當高。儘管最新經濟數據指向利率仍會繼續走高，對企業盈餘不利，但這至少顯示美企獲利成長可能比預期持久，因為近來經濟數據「沖淡了消費者支出將急遽萎縮的疑慮」。