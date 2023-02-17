孩之寶獲利財測低於預期

孩之寶預測全年獲利低於華爾街 預期，因價格上漲導致越來越多客戶削減玩具和遊戲支出，需求急劇下降。高運費和供應鏈費用也削弱了該公司的獲利，預計2023年調整後每股獲利在4.45至4.55元間，遠低於Refinitiv分析師平均預期的每股4.88元。該公司第4季營收 16.8億元，符合預期。

Shake Shack上季業績佳

Shake Shack上季營收和獲利略高於預期。每股雖然虧損6分，但優於華爾街預期的虧損0.11分。直營店營收達2.299億元，而加盟店營收則為860萬元。由於通貨膨脹 持續，營運虧損630萬元。營業獲利與報告初值相似，為4320萬元，占銷售額18.8%。本季淨虧損總額為1110萬元。

WeWork上市來首見獲利

WeWork Inc表示，在削減成本幫助下，該公司在12月單月實現了自上市以來的首次核心獲利。這家2021年上市的共享辦公室公司表示，截至12月31日的第4季營收為8.48億元，低於預期的8.738億元。調整後EBITDA為虧損2600萬元，而一年前為虧損2.83億元。

特斯拉 開除組建工會員工

根據提交給國家勞資關係委員會(NLRB)的投訴，特斯拉開除了紐約水牛城工廠自駕部門的數十名員工。因前一天員工們發起了組織工會的運動。本周稍早，紐約的特斯拉員工表示將與紐約州北部工人聯合會成立工會，這將有助於他們在職場發表意見。

Fed 梅斯特：應擴大升息

克利夫蘭Fed行長梅斯特(Loretta Mester)表示，通膨仍然過高，並對升息持開放態度，幅度超過上次貨幣政策會議的要求。她表示，Fed「在將政策從非常寬鬆轉變為限制性立場方面取得可觀的進展，但還有更多工作要做。」「需要將聯邦基金利率提高到5%以上並保持一段時間，以充分限制通膨。」

首申失業金19.4萬 低於預期

勞工部表示，截至2月11日當周，經調整後初領失業金人數19.4萬人，低於市場預期的20萬人，較上周修正後的19.5萬人減少1000人；4周移動平均值18.95萬人。有一周時間落差的持續申領人數169.6萬人，較上周修正後的168萬人增加1.6萬人，略高於預期的169.5萬人；4周移動平均值167.3萬人。