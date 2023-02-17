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通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

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空頭開年潰敗 單月虧逾千億

財經新聞組／綜合報導

去年狂賺3000億元的空頭大軍，卻在2023年開年兵敗如山倒。

截至15日收盤，史坦普500指數年初至今累計上漲8%；以科技股為主的納斯達克指數上揚15.3%，創2001年以來的最佳1月表現。

與之對應的則是空頭的大幅敗退。根據空頭研究機構S3 Partners的數據，1月空頭累計損失金額約為1055億元，短短一個月就虧掉去年獲利的三分之一。該公司總經理杜薩尼夫斯基(Ihor Dusaniwsky)表示，蒙受巨額損失的放空者正在積極調整位。

但是美股走勢為何會發生反轉？首先，通膨顯示降溫跡象，Fed放緩緊縮進程。嘉盛集團資深分析師佩里(Joe Perry)解釋：「市場開始預計Fed將結束升息甚至啟動降息，美債殖利率回落相對推升了股票的吸引力。」

不過他認為，通膨形勢並不那麼樂觀，「最新公布的1月核心消費者物價指數(CPI)同比上漲5.6%，雖然低於前值，但仍是通膨目標2%近3倍，回歸物價穩定前路漫漫。而市場為今年降息50個基點定價也過於樂觀，不預期2023年會降息。」

他進一步表示，害怕錯過(FOMO)的情緒也是導致市場年初大幅上漲的原因，「投資人擔心落後或錯過反彈機會，而暫時忽視了獲利下滑的預期。」

同時，多頭來勢洶洶，空頭為減少損失被迫平倉，形成軋空行情，反而助長美股反彈。佩里說，「年初以來，大盤走高主要由去年的最大輸家帶動，可以看到那指過去一個月的表現遠超道瓊工業指數和史指，升息步入末段的預期將令那指具有韌性，多頭期待該股指重新挑戰去年8月的高點。」

瑞銀全球財富管理美洲股票主管萊夫科維茨(David Lefkowitz)也持類似觀點，他表示：「股市出現鏡像效應，去年表現最差的股票今年一直表現優異，看來確實像是一些風險偏好的回歸以及空頭回補。」（財經新聞組）

指數 降息 股票

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