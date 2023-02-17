憂Fed再升息 道指跌431點

另一份火熱的通膨報告和申請失業救濟金人數下降，代表經濟在即使Fed升息 的情況下仍保持堅挺後，美股收跌。

道瓊工業平均指數 下跌431.2點或1.26%收3萬3696.85點。史坦普500指數下跌57.19點或1.38%至4090.41點。句斯達克綜合指數下跌214.76點或1.78%收1萬1855.83點。

微軟和迪士尼對道指的跌幅貢獻最大，分別下跌2.66%和3.12%。特斯拉在召回汽車後跌5.69%，給史指帶來壓力。

16日公布的另一項通膨指標1月生產者物價指數(PPI )環比上漲0.7%，而接受《道瓊》調查的經濟學家預計上漲0.4%。根據勞工部的報告，截至2月11日當周，首次申請失業救濟金人數意外下降。

在這兩項數據發布之前，1月消費者物價指數(CPI )和零售銷售報告均高於預期，這代表Fed可能需要進一步努力抑制通膨。

摩根史坦利模型投資 組合構建主管羅文嘉特(Mike Loewengart)表示：「投資人應該意識到通膨可能不會像許多人希望的那樣迅速回到正常水平，隨之而來的可能是更大的波動。」

聖路易斯Fed行長布拉德在上次會議上力主升息50個基點的評論，可能會在3月出現，這也對股市構成壓力。克利夫蘭Fed行長梅斯特也表示支持更大幅度的升息。