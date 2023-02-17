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派拉蒙獲利減 訂戶卻增990萬

財經新聞組／綜合報導

由於廣告收入疲軟和串流媒體虧損加速，派拉蒙全球第4季營收和獲利均不及預期。

財報顯示，2022年直接面向消費者的損失約為18.2億元，略高於18億元的預期。在財報聲明中，CEO巴基許(Bob Bakish)斷言「公司將在2024年恢復獲利成長」。

派拉蒙第4季營收81.3億元，低於預期的81.7億元；調整後每股獲利0.08元，低於預期的0.24元；Paramount+訂戶淨增990萬，符合預期；全球Pluto每月活躍用戶(MAU)達7900萬，高於預期的7700萬。

巴基許在財報聲明中表示，「派拉蒙在其以流行內容為核心的全球多平台戰略上繼續取得成功。」「沒有什麼比Paramount+的成長更明顯了，在第4季新增了創紀錄的990萬訂戶，主受『捍衛戰士：獨行俠』、『1923』和『犯罪心理：進化』(Criminal Minds：Evolution)等熱門內容的推動。」

雖然串流媒體部門的獲利能力陷入困境，但Paramount+的訂戶數量繼續激增，加上本季，總數達到近5600萬。與市場普遍預期持平，因為該公司大多依靠授權和熱門系列的衍生產品，如『黃石公園』、『夢魘殺魔』(Dexter)和『財富之戰』(Billions)。

派拉蒙最近宣布將其Paramount+和Showtime串流媒體服務合併為一項名為「Paramount+ with Showtime」的服務，在不斷升級的有線電視剪線趨勢和直接面向消費者的損失中，該公司著眼於在有線電視和串流媒體服務之間實現更大程度的整合。

廣告收入也一直是一個不利因素，由於收視下降和外匯損失，該公司電視媒體部門廣告成長本季同比下降7%。

根據最新的監管文件，巴菲特執掌的波克夏控股去年第4季增持派拉蒙全球股份，額外買進240萬股價值超過4000萬元的股票；累計持股超過9300萬股。

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