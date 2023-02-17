1月PPI大漲0.7% 逾半年新高

本周兩份經濟報告都顯示通膨出現反彈。（路透）

勞工部 報告，由於年初生產者物價漲幅高於預期，1月批發通膨出現反彈。

衡量原材料在公開市場價格的生產者物價指數 (PPI)本月上漲0.7%，是6月以來最大漲幅。在12月下降0.2%後，《道瓊》調查的經濟學家預期本月成長0.4%。

扣除食品和能源後的核心PPI上漲0.5%，高於預期的0.3%。不包括貿易服務的核心PPI成長0.6%，高於預期的0.2%。

以12個月基礎計算，總體PPI成長6%，仍然很高，但遠低於2022年3月11.6%的峰值。

雖然PPI不像其他通膨指標那樣受到密切關注，但它向來被視為領先指標，因為它衡量生產商在公開市場上獲得的第一個價格。

1月消費者物價指數(CPI)上漲0.5%，該指數衡量消費者為商品和服務支付的價格。總之，這些指標顯示，雖然隨著2022年的結束，通貨膨脹似乎正在消退，但它在新的一年開始時卻出現暴漲。

經濟學家將1月通脹上升歸因於一些季節性因素，反常的暖冬也可能發揮了一定的作用，而波動較大的燃料價格在本月也出現上漲。

15日的報告顯示，消費者支出與通膨保持同步，1月零售額成長3%，同比成長6.4%。

Fed正專注於通膨，因此1月的數據不太可能影響政策制訂者的立場，即雖然正在取得進展，但不可能鬆懈。

克利夫蘭Fed行長梅斯特(Loretta Mester)16日上午在一場演說中表示：「我預期將在今年看到通膨顯著改善，並在明年進一步改善，通膨將在2025年達到2%的目標。」「但這個前景取決於適當的貨幣政策。」

根據CME Group的數據，市場預計Fed今年將再升息幾次，最後的「終端」利率 將從目前的4.5-4.75%上看5.25-5.5%左右。

PPI中的能源成本上漲5%，食品價格下跌1%。商品最終需求指數上漲1.2%，為6月以來最大單月漲幅。其中約三分之一的漲幅來自汽油指數6.2%的漲幅。