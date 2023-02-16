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拜登考慮提名中間派學者 接替鴿后布蘭納德Fed遺缺

編譯任中原／綜合外電
芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee），據傳可能接任聯準會（Fed）理事兼主管貨幣政策副總裁。 （路透）
芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee），據傳可能接任聯準會（Fed）理事兼主管貨幣政策副總裁。 （路透）

聯準會（Fed）理事兼主管貨幣政策副總裁「鴿后」布蘭納德（Lael Brainard），將於下周轉任白宮首席經濟顧問；據消息人士透露，白宮正在考慮提名剛上任不久的芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）接任，而從他之前的發言顯示，他的政策立場屬於「中間派」，即決策須看經濟數據。

華爾街日報報導，古斯比現年53歲，曾任前總統歐巴馬的首席經濟顧問，之後擔任芝加哥大學布斯商學院經濟學教授，今年初才接任芝加哥聯準銀行總裁（今年有投票權）。古斯比上任前曾警告，升息太多與太少都存在風險。

古斯比去年11月接受訪問時曾表示，現在說通膨已經過頂仍為時過早；他表示「我希望已經過，但我認為通膨下降的速度可能不如人們所想要的那樣快」。

他當時並表示，現在研判Fed可能將利率升到多高仍不成熟；「任何人要說終點利率在何處，Fed將在何處停止（升息），完全要看通膨動向。如果我們看到每個月的通膨數據都比預期更糟，便不會有終點利率；他們將繼續升息，直到遏止通膨為止」。

據熟悉這項任命的人士表示，拜登尚未做成最後決定；一些白宮官員表示，拜登可能在幾周內宣布這項提名。

古斯比如果轉任副總裁，則克里夫蘭聯準銀總裁梅絲特（鷹派）將暫時擁有投票權，直到芝加哥聯準銀新總裁上任為止。

其他可能的外部人選包括哈佛大學經濟學者戴南（Karen Dynan），及西北大學金融學教授埃伯利（Janice Eberly），兩位女性都曾擔任財政部經濟政策助理部長。內部人選包括現任理事庫克及波士頓聯準銀總裁柯林絲，兩人都是非洲裔女性。

芝加哥 白宮 利率

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