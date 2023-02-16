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美經濟軟著陸？硬著陸？4情境決定Fed利率升多高

編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）最終會把利率升到多高？德意志銀行策略師認為有四種可能。 （路透）
美國聯準會（Fed）最終會把利率升到多高？德意志銀行策略師認為有四種可能。 （路透）

從上周五出爐的非農就業報告，到本周公布的消費者物價指數（CPI）和零售銷售，無不顯示2023年初美國經濟強得出乎預料，這可能導致聯準會（Fed）為了確定把通膨率壓回2%目標，而把利率升到高於市場此刻預期的水準。

德國商業銀行（Commerzbank）分析師Esther Reichelt說：「只要通膨下降趨勢尚未確立，就有把握說Fed仍將收緊貨幣政策，那麼就會削弱美元走貶的合理性。」

財經網站MarketWatch報導，德意志銀行（Deutsche Bank）總經策略師Alan Ruskin在最近發布的研究報告指出，美國經濟成長和利率展望可能出現下列四種情境，每一種情況都將牽動美元相對於其他G-10貨幣以及新興市場貨幣的升貶。

情境一，成長「不著陸」（no-landing），完全避開衰退

在這種最佳情況下，美國經濟成長並明顯降溫，且未來六個月將呈現「軟著陸」，2023下半年至2024年初仍維持「軟著陸」，那麼Fed可能把聯邦資金利率提高到6%以上。美元對G10貨幣回軟的時點將延遲，並持續對新興市場貨幣升值。

情境二，成長韌性逐漸減弱

這是次佳情況，成長逐漸降溫，未來六個月仍呈現「軟著陸」，但在今年下半年至明年初陷入衰退，那麼Fed至少會把聯邦資金利率升到5.25%（含）以上，接下來降利率的時間點可能比Fed預期來得早。美元上半年對G10貨幣可能呈現橫盤整理走勢，下半年轉弱；美元上半年對新興市場貨幣續強。

情境三，成長先轉弱，然後復甦

成長走軟，未來六個月內部滑向衰退，但在今年下半年和明年初呈現「軟著陸」，那麼Fed利率可能升到5%~5.25%就觸頂，但繼續維持在足以限縮成長的水準一段時日。美元將對G10貨幣貶值，從過度高估的價位逐漸滑落。Fed利率峰值受限，且美國成長先轉弱後復甦，將有利新興市場貨幣展望。

情境四，硬著陸（hard-landing）

在這最糟情境下，成長戛然而止，衰退在未來六個月內降臨並延續至下半年和明年初，那麼Fed可能頂多把利率升到略高於5%就結束升息，隨後早早啟動降息循環，且利率會降得比市場預期還要低。美元表現將比G10貨幣相對遜色，對貿易出超國貨幣尤其疲軟。新興市場貨幣將對包括美元的G10貨幣走貶。

值得注意的是，Ruskin所謂的「硬著陸」，指的是「落入美國國家經濟研究局（NBER）判定的衰退領域，有可能涉及實質國內生產毛額（GDP）連續兩季負成長」。NBER本身對衰退的定義則是「經濟景氣顯著下沉，並且蔓延至整個經濟，而且持續數月之久」，亦即符合下沉幅度深、擴散程度廣、持續時間久這三項條件。

Ruskin表示，第二種情境與他的看法最相近。

貨幣 利率 新興市場

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