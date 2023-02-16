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波克夏砍台積 錯過三成漲幅

財經新聞組／綜合報導
股神巴菲特。（路透）
股神巴菲特。（路透）

根據「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）申報資料顯示，公司上季大砍台積電ADR持股86.2%，為少見的短線操作，卻也錯失台積電ADR今年來的31.5%漲幅。不過，巴隆金融周刊（Barron's）估算，波克夏這波賺了10%。

另一家知名避險基金老虎全球基金（Tiger Global），也在上季進行了和波克夏類似的操作。據老虎全球14日提交的去年第4季持倉報告，該公司已出清去年第3季首次建倉買進的132萬股台積電ADR，價值為9020萬美元。

對於波克夏等投資機構出脫持股，台積電無評論。

波克夏申報的資料顯示，上季持有的台積電ADR部位為829萬股，持股價值剩下6億1770萬美元，比去年第3季持有的6010萬股減少86.2%。波克夏在台積電ADR持有者的排名也由第一退到25位。

波克夏去年第3季首度建立價值高達42億美元的台積電ADR部位，卻僅一季的時間就大舉出脫，和過去長期投資並持續加碼的做法大不相同，讓許多人大感意外。

波克夏減碼台積電ADR，可能因此錯過台積電ADR本季來的31.5%漲勢，但波克夏仍有829萬股的台積電ADR，巴隆周刊估算，這波操作可能獲利約10%。CFRA研究公司分析師賽芙特則認為，波克夏的這波操作有小幅獲利，她計算波克夏是以約每股68.5美元買進、74.5美元賣出，獲利約3.1億美元。

不過，由於申報資料並未揭露波克夏買進、賣出台積電ADR的時間點，具體績效不得而知，還有另外三種可能性。首先是以台積電ADR的均價計算，波克夏可能賠了12.5%。根據彭博資訊，台積電ADR第3季均價為每股82.64美元，第4季均價為72.28美元，這代表買賣後績效為負12.5%。由於波克夏上季賣出5,180萬股台積電ADR，若以均價價差計算，這波操作賠了5.36億美元。

第二是「神操作」買在第3季低點、賣在第4季高點，最佳情況就是買在台積電ADR第3季最低的68.56美元，賣在第4季最高的82.98美元，績效為正21%，賣出這批股票賺了7.47億美元。

第三是不幸買在第3季高點、賣在第4季低點，「認賠殺出」。最糟的情況是在第3季最高的91.57美元進場，接著在第4季最低的60.28美元賣出，績效為負34%。以波克夏上季賣出5,180萬股ADR來計算，代表這次的操作賠了16.2億美元。

此外，巴菲特掌舵的波克夏上季除了大幅減持台積電ADR之外，也大賣金融股，但加碼三檔股票，包括蘋果、媒體業者派拉蒙全球以及建材製造商路易斯安那太平洋公司。

上季減碼台積電ADR投資機構。(資料來源:SEC)
上季減碼台積電ADR投資機構。(資料來源:SEC)

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