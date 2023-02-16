傳高盛 取消發行自家信用卡

據了解，高盛已放棄為個人客戶開發高盛品牌信用卡的計畫，這是該公司戰略轉向下的另一個犧牲品。不久前CEO所羅門(David Solomon)才告訴分析師該行正在開發自有信用卡，將採用高盛為蘋果卡合作夥伴創建的平台。但屈服於消費業務虧損的壓力，這個願景終告破滅。

房貸利率 6周來首度回升

在連續下跌5周後，房貸利率上周飆升，引發房貸需求下降。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降7.7%。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.18%增至6.39%；房貸再融資申請下降13%，較一年前同周下降76%。

傳上海特斯拉 為升級而停產

《彭博》報導，特斯拉公司在2月底前將暫停部分上海廠生產，因為這家電動車製造商將升級工廠以生產更新版的Model 3小型房車。之前有報導指出，特斯拉正在開發代號為「Highland」的Model 3改版車型。Model 3車型於2017年首次發表。上海廠部分員工最快將從18日開始不允許進入生產線。

歐盟調查亞馬遜收購iRobot

英國《金融時報》報導，歐盟將調查亞馬遜以17億元收購iRobot Corp的交易。歐盟監管機構已向這家電商巨頭提出一系列關於該收購交易的詳細問題，代表正準備展開正式調查。該機構可能會對iRobot的自動真空吸塵器Roomba的運作方式展開正式調查，尤其是它在家中移動時拍照的能力。

蘋果專利暗示折疊式iPhone

蘋果公司取得的一項最新專利，讓人們預期這家iPhone製造商可能即將推出折疊式設備。該專利內容主是指用戶可觸摸設備許多部位而不僅是螢幕，即可執行功能。該專利中包含的其中一張圖片是具有環繞式螢幕的折疊手機或平板電腦的繪圖。

卡夫亨氏今年獲利財測保守

卡夫亨氏上季獲利和營收超出預期，但對今年獲利提出疲軟的財測，這是成本壓力上升的跡象。第4季淨銷售額年增10%至73.8億元。淨利8.87億元，合每股72分，而去年同期為虧損2.55億元或每股21分。不計項目每股獲利85分。預計今年調整後每股獲利在2.67和2.75元間，低於2.77元的預測。