消費力反彈 1月零售額暴增

美國零售額在連續下跌兩個月後，在汽車 和其他商品的採購量推動下，1月大幅反彈，代表即使借貸成本上升，但經濟仍保持韌性。

商務部表示，1月零售額成長3.0%。12月數據未修正，仍是下降1.1%。

前兩個月銷售額下降歸咎於假日季購物的前期負荷，經濟學家表示，政府在採用剔除季節性波動的模型時，並未對其進行充分調整。

所謂的季節性調整因素可能就是1月零售額大增的原因。像1月非農就業大幅成長，部分就歸因於季節性調整因素。

Wrightson ICAP首席經濟學家克蘭道爾(Lou Crandall)表示，「最重要的是，消費的潛在趨勢並不像12月數據所顯示的那樣疲弱，但也不像1月數據所暗示的那樣強勁。」

零售額主要是未經通貨膨脹調整的商品。它們也受到汽油價 格上漲的提振，因汽油價格會增加加油站收入。但即使納入技術面遭扭曲的原因，美國人仍在不斷消費。

美國商銀上周發布報告，根據對其信用卡和借記卡數據的分析，1月支出激增，代表「即使低收入 消費者面臨壓力，但仍有穩固的現金緩沖和借貸能力」，並指出「即使是收入最低的人群，也足夠在一段時間內提供支持」。

零售銷售也可能受到自1981年以來對超過6500萬社保受益人的最大生活成本調整(COLA)的支持；該調整於1月生效。好幾個州也提高了最低工資。

緊張的勞動市場繼續產生強勁的工資成長，但速度有所放緩。自去年3月以來，Fed已將政策利率調升450個基點。預計3月和5月將再升息1碼(25基點)。

不包括汽車、汽油、建料和食品服務在內的零售額上月成長1.7%。這項所謂的核心零售額在12月下降0.7%，維持原值。核心零售額與GDP中的消費者支出部分最具關聯性。