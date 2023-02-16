零售通膨皆強 那指連漲三日

美股小幅走高，因為交易員評估了強勁的零售銷售數據以及最新通膨數據對Fed的升息 活動代表的意義。

道瓊 工業平均指數 上漲38.78點或0.11%，從盤中低點反彈超過250點，收於3萬4128.05點。史坦普500指數上漲11.47點或0.28%至4147.6點，受SolarEdge和Generac分別上漲9.05%和8%的提振。那斯達克綜合指數上漲110.45點或0.92%至1萬2070.59點，主受Airbnb提振，該公司股價在財報獲利超過預期後飆升13.35%。特斯拉、Rivian和Lucid的上漲也幫助引領科技股指數走高。

1月零售額成長3%，高於《道瓊》經濟學家預計的成長1.9%，導致股市下跌。數據顯示，即使Fed升息以抑制通貨膨脹，但美國經濟仍保持堅挺。

前一天發布的最新通膨報告顯示，1月消費者物價指數(CPI)略高於經濟學家估計，代表Fed對抗物價上漲的路徑可能更長。

本周交易員將繼續聆聽Fed官員的談話，以評估3月會議可能採取的可能行動。投資人也將繼續關注財報。Zillow、Shopify和DoorDash本周將發布財報。

大約已有四分之三的史指成分股公布最新業績。其中有69%的獲利超出預期。根據《Earnings Scout》的數據，這項比率低於79%的3年平均水平。