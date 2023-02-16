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換取補助 特斯拉開放充電椿

財經新聞組／綜合報導
特斯拉將開放7500個充電椿供所有電動車使用。（路透）
特斯拉將開放7500個充電椿供所有電動車使用。（路透）

拜登政府希望2030年時在路上看到至少50萬個電動車充電椿，15日宣布一系列措施以實現這個目標，獲得建立和經營充電網絡的公司如特斯拉、通用汽車(GM)、福特、ChargePoint等的承諾。

如果規劃中的充電基礎設施項目符合最新聯邦標準，所有這些公司都將獲得聯邦資金的補助，相關標準也同步公布。

白宮官員表示，其中一個重點特斯拉承諾向其他製造商生產的電動車開放其數千個充電椿。到目前為止，在美國，特斯拉超級充電站主要供該公司自有電動車使用。

特斯拉更同意到2024年底時全美至少有7500個充電椿全面開放供兼容的電動車使用。其中將包括至少3500個位於主要高速公路沿線的特斯拉250千瓦加壓器，以及在酒店和餐館等場所提供速度較慢的2級充電椿。

官員表示，特斯拉還同意將其超級充電站的美國網絡數量增加3倍，新的充電器將在紐約州水牛城製造。

多年來，特斯拉一直規劃在美開放其充電網絡。根據特斯拉最新的年度財務報告，2021年11月，該公司「開始在某些地點為非特斯拉車輛提供加壓器接入，以支持加速世界向永續能源過渡的使命」。

白宮還讚揚了其他汽車製造商和企業，包括GM、Pilot公司和充電網絡EVGo之間的一項獨立協議，即在美國高速公路沿線的Pilot和Flying J中心安裝2000個快速充電椿。

GM還與FLO單獨合作，計畫到2026年在美國社區安裝多達4萬個公共2級電動車充電椿，這將成為GM旗下Ultium Charge 360網絡的一部分，可供所有電動車司機使用。

福特承諾到2024年1月在該公司1920家經銷商處安裝直流快速充電椿。

赫茲租車和石油巨頭BP所屬EV充電部門計畫在美國主要城市安裝數千個充電椿，供赫茲客戶和公眾使用。

特斯拉 電動車 GM

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