PC晶片需求好轉可能還要幾季 這兩支晶片股不急著買

伯恩斯坦分析師拉斯貢說，PC晶片需求好轉可能還要幾季的時間。（路透）

研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師拉斯貢（Stacy Rasgon）警告投資人，PC晶片 需求好轉可能還需要幾季的時間。不急著買英特爾和超微的股票 。

拉斯貢重申對英特爾股價 表現「遜於大盤」的評價，以20美元的目標價，至於超微則是「與大盤持平」和80美元的股票預測。這兩支股票在周三的交易中，英特爾漲幅0.73%，收紅在28.85美元，超微下跌0.9%到85.18美元。

兩家晶片大廠都使用x86晶片架構，製造作為PC和伺服器運算大腦的處理器。

拉斯貢撰寫報告說，「修正可能還要一段路要走。在情況真正恢復正常之前，出現更多庫存調整並不教人驚訝。」

過去幾季，個人電腦的銷售前景不斷惡化。根據研究公司IDC的數據，疫情期間的榮景持續消退，全球PC出貨量繼9月底止的那一季較前一年下降15%之後，12月底止的上季再大減28%。

拉斯貢列舉英特爾過去三季如何透過為晶片提供激勵和折扣來拉動需求，這可能對今年的銷售產生負面影響。他還指出，來自蘋果電腦處理器的競爭更加激烈，它們現在在整個PC市場的占比超過10%。

過去12個月，英特爾股價重挫約40%，超微股價下跌約30%。