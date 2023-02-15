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一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

圖輯／「偶像始祖」劉文正 歌曲傳遍華語圈、東南亞

財經簡訊

財經新聞組／整理

福特汽車在歐洲裁員3800人

福特汽車為專注於電動車生產，打算未來3年內在歐洲裁員3800人，以採用「更精簡」的架構。該公司計畫在德國裁減2300個生產開發和管理職位，在英國裁減1300個職位，在歐洲其他地方裁減200個職位。該公司將在歐洲保留大約3400個工程職位專注於車輛設計和開發，以及相關服務。

漢堡王母公司任命新CEO

漢堡王母公司Restaurant Brands International Inc任命公司資深人士兼營運長柯布薩(Joshua Kobza)為其新任CEO。他將於3月1日上任。他在2013年至2018年間擔任Restaurant Brands財務主管，於2019年成為營運長。他將接替2019年以來一直掌舵的齊爾(Jose Cil)。

派拉蒙再度尋求出售S&S

知情人士透露，在以22億元出售給企鵝蘭登書屋的交易破裂幾個月後，派拉蒙全球再次尋求出售圖書出版商Simon & Schuster。前身為ViacomCBS的派拉蒙全球正與財務顧問合作，探討出售Simon & Schuster的交易，估值可能在20億至25億元之間，但警告目前尚處於早期階段，不一定會成功。

漲價助力 可口可樂營收

受飲料價格上漲的推動，可口可樂上季營收超出分析師的預期。第4季歸屬於公司的淨利為20.3億元，合每股47分，低於去年同期的24.1億元和每股56分；不計項目，每股獲利45分，與分析師預測相同。淨銷售額成長7%至101.3億元，高於預期的100.2億元。

Palantir上季獲利 史上首度

Palantir第4季財報營收和獲利超出預期，為公司史上第一個單季獲利。營收同比成長18%，美國商業收入成長12%。這家以與政府合作而聞名的軟體公司表示，其美國商業客戶數量同比增加79%，從80家增加到143家。調整後每股獲利4分，高於預期的3分；營收5.09億元，高於預期的5.02億元。

特斯拉紐約員工組建工會

紐約特斯拉公司員工表示將發起一場組建工會的運動，讓CEO馬斯克(Elon Musk)面臨最新一波勞工挑戰。他們致函特斯拉管理層，宣布與紐約上州勞工聯合會成立工會的計畫。如果該工會成立，將是特斯拉的第一個工會。

營收 特斯拉 CEO

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