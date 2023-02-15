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押注Fed轉向 股指脫離現實

財經新聞組／綜合報導

摩根史坦利團隊表示，即使Fed政策確定轉向還有一段時間要走，但由於市場仍在試圖為其定價，美股再次表現漲跌互見。

大摩知名空頭策略師威爾森(Mike Wilson)在2022年即預測美股跌入熊市，並表示美股的低點要到春季末才會到來，風險回報「和想像的一樣糟糕」。

他在最新報告中寫道：「早在去年7月底我們就假設，市場正試圖為Fed的轉向定價，而這種轉向最終不會很快到來。美股似乎再次犯下相同的錯誤，因為今年以來由科技股和成長股推動的反彈行情，看來與去年夏天的熊市反彈一致，當時市場也過早對Fed政策轉向抱有希望。」

他表示，「因此，隨著市場對Fed轉向的期望越來越小，基本面進一步惡化，股價與現實的脫節程度就像這次熊市期間一樣。」

威爾森補充指出，「從技術面角度來看，我們一直在關注史坦普500指數的關鍵趨勢線阻力位。這個關鍵阻力支撐線可以追溯到金融危機後開始的長期牛市之初。」

他表示：「美股在2周前短暫站上這個阻力位，但之後再度跌破該阻力位，似乎很容易在人們普遍放棄時受到熊市反彈的影響。換句話說，投資人需要為周期性熊市立即重新確立走勢做好準備。」

因此，在艱難的宏觀經濟環境下，選股至關重要。大摩篩選了17家市場不公平對待的優質公司：亞馬遜、Centene Corp、嘉信理財、Datadog、Endeavor Group holdings Inc、Global-E Online、Inari Medical、Match Group、Natera、Regenxbio、Rocket Lab、Smartsheet、Snowflake、西南航空、Ultragenyx Pharmaceutical、Zoetic、Zoom info。

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