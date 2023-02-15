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CPI高於預期 道指跌156點

財經新聞組／綜合報導

在1月消費者物價指數(CPI)報告顯示6.4%的年通膨率高於預期後，美股漲跌互見，道瓊工業指數收跌，回吐早盤的漲幅。

道指下跌156.66點或0.46%收3萬4089.27點。史坦普500指數下跌1.16點或0.03%至4136.13點。那斯達克綜合指數收復早盤跌幅，收漲68.36點或0.57%至1萬1960.15點，受特斯拉和輝達等科技股分別上漲7.51%和5.43%的提振。

美國國債殖利率小幅走高，6個月期美國國債殖利率收於5.022%，為2007年7月以來首次站上5%。

居高不下的通膨數據導致股市下滑。1月CPI月增0.5%，年增率6.4%。 根據《道瓊》的調查，這略高於經濟學家對一籃子商品和服務預期的月增0.4%和年增6.2%。此外，12月的CPI數據被修正為略微上升而非下降。

CPI報告基本上優於人們的擔憂，但同時不太可能導致Fed放棄緊縮政策。

Ameriprise首席市場策略師沙格林賓(Anthony Saglimbene)表示，即使1月CPI報告顯示通膨今年放緩，但這可能不足以改變Fed的升息路線。投資人應該預期Fed會從現在開始繼續升息，即使這不是交易員一直希望的結果。

除了CPI之外，投資人還關注財報以了解消費趨勢。卡夫亨氏、波士頓啤酒和DoorDash本周都將發布財報。

指數 殖利率 投資

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