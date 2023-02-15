網紅、AI概念股價 散戶推高

由ChatGPT帶動的AI話題引爆散戶投資人最新熱潮。（路透）

部分華爾街最具投機性的股票 ，包括網紅股和人工智慧(AI )概念股，在散戶投資 人重新燃起的興趣的推動下，領軍帶動今年股市上漲。

Vanda Research之前估計散戶2022年表現不佳，年底的平均投資組合較歷史高點下降約35%。

然而，散戶在2023年初表現出了新的興趣。根據Vanda Research的數據，流入美股的總資金雖然集中在少數幾個公司，但已達到2020-21年的水平。

在美國企業OpenAI獲得微軟數十億元投資後，與AI相關的公司股價飆升。

網紅股已經收復去年的部分跌幅，而輝達和特斯拉等規模較大、專注於科技的公司股票也加入了競爭。

那斯達克綜合指數在2022年下跌33%之後，今年來上漲13%；那指成分股中涵蓋許多小型、投機性更強的企業，也有不少大型股。Interactive Brokers首席策略師索斯尼克(Steve Sosnick)表示：「今年我們肯定看到風險偏好回歸股市。」

開發AI工具的公司一直是漲勢中的最大贏家。市場觀察人士表示，這股走勢在一定程度上是由散戶推動的。

漲幅最大的公司包括分析公司BigBear.ai，股價今年來上漲500%；晶片製造商輝達上漲了50%。與此同時，谷歌母公司Alphabet和微軟正爭先恐後地爭奪下一個成長動力。

最大的5支AI ETF資產已增至42.7億元，今年來增加了18%，它們為參與機器人或AI開發和生產的公司提供資金，而追蹤那指資產的景順QQQ ETF僅增加10%。

與此同時，早期的網紅股GameStop和AMC Entertainment在去年暴跌後，今年來收復了一些損失。

然而，並非所有的網紅股都能蓬勃發展：Bed Bath & Beyond在2月初飆升了180%，但由於投資人觀望這家陷入困境的零售商能否避免破產的詳細訊息，該股票已回落至全年下跌19%。