修補iPhone漏洞 蘋果籲更新iOS

蘋果 公司向用戶發出警告，立即更新iPhone 作業系統至最新的iOS 16.3.1版本，以修補兩個安全漏洞。其中一個安全漏洞出現在Safari瀏覽器引擎Webkit，可讓心存歹念的不肖人士在iPhone執行任意代碼；蘋果公司認為，這項漏洞可能已被不肖者積極利用。

第二個安全漏洞存在於系統核心Kernel，可能允許攻擊者接管某些權限，但蘋果目前並未發現這個漏洞已被利用。

蘋果的更新說明顯示，iOS16.3.1更新版本包括多個錯誤修復，解決了iCloud 和Siri問題，以及更多關於「碰撞偵測」(Crash Detection)功能優化。此一更新版操作系統僅適用iPhone 8及之後機型。

目前尚不清楚這些漏洞已困擾iPhone設備多長時間。iOS 16.3 初始版本於6月發布，允許用戶靜默打出SOS緊急呼叫電話，並改進雙重安全認證和進階數據保護。

蘋果公司升級靜默呼叫的緊急SOS服務，在可能有潛在攻擊者情況下很有用，用戶可使用滑動選項啟用該功能，撥打緊急SOS服務電話時，手機不會閃爍或進行計時。

至於改進版雙重安全認證，允許用戶使用安全密鑰來保護他們的Apple ID和iCloud雲端帳戶；安全密鑰被用來當作雙重安全認證第二層。使用者無需從另一台已登入的蘋果設備獲取代碼，而是使用安全密鑰生成代碼。

進階數據保護支持對iCloud的數據進行端到端加密，包括信息、設備備份和照片。

用戶安裝新的iOS版本，可進入「設定」(Settings)應用程式，點擊「一般」(General)，然後點擊「軟體更新」(Software Update)。若可下載 iOS16.3.1更新，即點擊「安裝」(Install)，系統會引導用戶執行各步驟，完成驗證並重啟設備。