我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暫停逼遷令過期 金山灣區恐出現「驅逐海嘯」

更新／密州大校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

若布蘭納德出任拜登經濟顧問 可能淡化Fed鴿派色彩

編譯簡國帆／即時報導
Fed副主席布蘭納德。（路透）
Fed副主席布蘭納德。（路透）

彭博資訊、路透及華爾街日報都報導，拜登總統將任命聯準會（Fed）副主席布蘭納德（Lael Brainard）為首

席經濟顧問。專家指出，這項人事變動提高了她接任財長職位的可能性，可能淡化Fed的鴿派色彩，從而使美國公債殖利率曲線倒掛更長一段時間，並且牽動Fed在金融管制與數位美元等多項政策的發展。

彭博資訊經濟學家指出，布蘭納德被認為是Fed鴿派的成員之一，而Fed前主席葉倫在出任財長前，也曾給外界這個觀感，但葉倫擔任財長後，不斷傳達擊退通膨最符合國家利益的訊息，也未表現出希望Fed現任主席鮑爾放慢升息步伐、提前結束升息的跡象。

因此，布蘭納德會雀屏中選，是因為她了解必須抑制通膨的政治訊息，暗示Fed將暫時把鴿派傾向先擺放在一邊，讓居高不下的短期利率獲得更長久支撐，拉長美債殖利率曲線倒掛的時間。

華爾街日報則分析，布蘭納德離開Fed值得關注，因為她在最近幾個月的演說中，都鼓吹升息步伐不要那麼激進，而Fed副主席和紐約聯準銀行總裁在協助主席形塑貨幣政策討論議程時，扮演關鍵決策。

布蘭納德過去一年雖公開支持鮑爾快速升息以抗及通膨的作法，但也不時強調在制定決策時的不同思維。Stifel首席政策策略師賈德納指出，布蘭納德近來都發言提醒Fed太積極對抗通膨了。

Fed官員去職、轉而進入白宮很常見，例如Fed前主席柏南克也曾在2005年卸下理事一職，領導經濟顧問委員會，現任財長葉倫也曾卸下理事職務，擔任經濟顧問委員會主席，因此現在布蘭納德傳出將接任拜登的首席經濟顧問，也讓外界揣測她接任財長的可能性升高。

Beacon政策顧問公司研究主管寇騰認為，拜登把布蘭納德擺在身邊，有助她贏得之前對她政策傾向心存疑慮人士的支持，但即便拜登能提名觀點與布蘭納德相近的人士接任她在Fed的職位，但這位接任人選的才幹和影響力能否和布蘭納德相提並論，仍遠不確定。

布蘭納德已在2018~2020年不斷反對多項鬆綁金融管制的措施，也是最積極倡議Fed採用數位美元的理事，同時警告未受規範的民間數位貨幣風險。

布蘭納德的夫婿是白宮印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell），被拜登在亞洲事務上所倚重。

拜登 殖利率 升息

上一則

索羅斯上季趁低加碼特斯拉 也敲進女股神的ETF

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

蒙市舞星槍案後 阿市來來舞廳恢復營業

蒙市舞星槍案後 阿市來來舞廳恢復營業
阿拉斯加及加國上空不明物被擊落 舒默：都是偵察氣球

阿拉斯加及加國上空不明物被擊落 舒默：都是偵察氣球
眾院情報委員會主席：偵察氣球入侵美領空「先打再說」

眾院情報委員會主席：偵察氣球入侵美領空「先打再說」
第4具飛行物 美軍在密西根休倫湖領空擊落

第4具飛行物 美軍在密西根休倫湖領空擊落

熱門新聞

美國商務部週二（7日）公佈2022年外貿數據顯示，中國不再是美國第一大貿易夥伴國地位，這是自2019年以來首次。(新華網)

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

2023-02-08 08:58
衛生紙價格漲不停，主要因紙漿供應吃緊。 （路透）

衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關

2023-02-11 08:09
財星雜誌（Fortune）報導，儘管裁員號稱可節省成本，但裁員常衍生龐大的短期支出，因企業需一次支付數百筆、甚至數千筆資遣費。（路透）

裁員等於省錢？Meta等大企業裁員成本曝光

2023-02-10 07:18
投資人擔心Google在最新的AI爭霸戰中，正輸給競爭同業微軟。（路透）

AI機器人被揪出答錯了 Google股價崩跌7% 市值蒸發千億

2023-02-08 19:11
美迪特創辦人Minho Chang生產牙科用3D掃描儀，賺進8億美元財富。（取材自美迪特官網）

這位MIT校友做掃描儀幫忙修補你的牙 賺進8億美元財富

2023-02-06 19:00
人工智慧公司OpenAI的聊天機器人ChatGPT掀起熱潮。 （路透）

ChatGPT浪潮來襲 首批贏家與輸家呼之欲出

2023-02-10 06:49

超人氣

更多 >
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗