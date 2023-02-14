若布蘭納德出任拜登經濟顧問 可能淡化Fed鴿派色彩

Fed副主席布蘭納德。（路透）

彭博資訊、路透及華爾街日報都報導，拜登 總統將任命聯準會（Fed）副主席布蘭納德（Lael Brainard）為首

席經濟顧問。專家指出，這項人事變動提高了她接任財長職位的可能性，可能淡化Fed的鴿派色彩，從而使美國公債殖利率 曲線倒掛更長一段時間，並且牽動Fed在金融管制與數位美元等多項政策的發展。

彭博資訊經濟學家指出，布蘭納德被認為是Fed鴿派的成員之一，而Fed前主席葉倫在出任財長前，也曾給外界這個觀感，但葉倫擔任財長後，不斷傳達擊退通膨最符合國家利益的訊息，也未表現出希望Fed現任主席鮑爾放慢升息 步伐、提前結束升息的跡象。

因此，布蘭納德會雀屏中選，是因為她了解必須抑制通膨的政治訊息，暗示Fed將暫時把鴿派傾向先擺放在一邊，讓居高不下的短期利率獲得更長久支撐，拉長美債殖利率曲線倒掛的時間。

華爾街日報則分析，布蘭納德離開Fed值得關注，因為她在最近幾個月的演說中，都鼓吹升息步伐不要那麼激進，而Fed副主席和紐約聯準銀行總裁在協助主席形塑貨幣政策討論議程時，扮演關鍵決策。

布蘭納德過去一年雖公開支持鮑爾快速升息以抗及通膨的作法，但也不時強調在制定決策時的不同思維。Stifel首席政策策略師賈德納指出，布蘭納德近來都發言提醒Fed太積極對抗通膨了。

Fed官員去職、轉而進入白宮很常見，例如Fed前主席柏南克也曾在2005年卸下理事一職，領導經濟顧問委員會，現任財長葉倫也曾卸下理事職務，擔任經濟顧問委員會主席，因此現在布蘭納德傳出將接任拜登的首席經濟顧問，也讓外界揣測她接任財長的可能性升高。

Beacon政策顧問公司研究主管寇騰認為，拜登把布蘭納德擺在身邊，有助她贏得之前對她政策傾向心存疑慮人士的支持，但即便拜登能提名觀點與布蘭納德相近的人士接任她在Fed的職位，但這位接任人選的才幹和影響力能否和布蘭納德相提並論，仍遠不確定。

布蘭納德已在2018~2020年不斷反對多項鬆綁金融管制的措施，也是最積極倡議Fed採用數位美元的理事，同時警告未受規範的民間數位貨幣風險。

布蘭納德的夫婿是白宮印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell），被拜登在亞洲事務上所倚重。