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情人節投資法 銷售獲利均佳

財經新聞組／綜合報導

許多人沒有時間或興趣深入研究股票，因此買進成分股涵蓋像是蘋果、微軟和亞馬遜等大型藍籌股的ETF通常更容易。 其他投資人也許喜歡押注主題股和網紅股，而不是仔細研究公司的財報和監管文件。 因此最近GameStop和AMC還是會掀起熱潮。

但對於老派投資人還是有其他方法可以找到長期獲利的股票。

在過去20年裡，投資趨勢發生一些變化。有些人認為由於被動式指數基金的興起，主動投資不再流行。平心而言，大多數專家是對的。投資者通常最好擁有指數型ETF。如果目標鎖定在退休儲蓄，那麼多元化的公司組合會比嘗試針對個股的高風險策略更安全。

在今年情人節前，部分基本面強勁，也就是擁有穩健的銷售和獲利成長、低債務水平和高股本回報率的公司，而且最重要的是交易價格合理，可能是最佳的情人節投資。

有33家值得買入並持有的公司，在過去5年都實現每年兩位數的銷售額成長，且預測未來幾年它們的獲利每年至少成長10%。

比較突出的公司像是IT服務諮詢巨頭Accenture、軟體龍頭Adobe、半導體製造商Analog Devices、晶片設備巨頭Applied Materials， Venmo所有者PayPal也不錯。

這些大部分都是科技業個股。但其他幾支非科技股也列入名單：汽車保險公司Progressive、健康保險公司Humana、化妝品零售商Ulta Beauty、UGG靴子和Hoka運動鞋製造商Deckers Outdoor、卡車公司JB Hunt也都符合上述標準。

這些股票中沒有一支可能會因為某人在Reddit論壇上發表評論而飆升，但它們可能會提供更多的安全性和可靠性。畢竟，這可能是大家希望在情人節從長期夥伴那裡得到的重要禮物。

投資 股票 保險

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