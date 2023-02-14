我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暫停逼遷令過期 金山灣區恐出現「驅逐海嘯」

更新／密州大校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

小摩：當前美股恐是全年高點

財經新聞組／綜合報導

財經新聞組／綜合報導

摩根大通建議投資人不應對2023年美股令人印象深刻的開局感到太安心。

摩根大通策略師馬鐵卡(Mislav Matejka)發表報告指出，「總體而言，我們認為去年10月開始的反彈，以及受債券殖利率和CPI見頂、中國重新開放以及歐洲天然氣價格下跌推動的股市反彈，不太可能隨著時間過去在下一個周期得到基本面確認。」「一旦部位修正，我們認為第1季可能代表美股的高點。」

他建議投資人削減對股票的曝險，因為估值「很有問題」，並關注市場上更多防禦標的。在科技股今年開年大漲之後，這位策略師對科技股持謹慎態度，「這些重大正面因素還沒有結束，但顯然不再讓人感到新鮮」，「現在各個方面都出現一些飽和情緒。」

今年至今，主要股指的強勁反彈讓許多市場觀察人士感到意外，尤其是考慮到Fed在繼續努力應對揮之不去的通膨之際，一再繼續升息

雖然人們普遍預計Fed今年將暫停升息，但時機尚不確定。這讓投資人緊盯著未來多次升息，可能導致經濟放緩並壓縮相對較高的股票估值倍數。

與此同時，美國企業正在度過一個令人失望的財報季，這也可能無法證明2023年的上漲是合理的。

蘋果、Meta、Snap、微軟和星巴克等家喻戶曉的大企業發布了疲軟的第4季財報，同時也發表了謹慎的財測。

馬鐵卡認為市場最終需要承受現實檢驗，「市場似乎押注新的周期已經開始，但關鍵變數、獲利、勞動市場、資本支出和其他方面沒有重設。」「我們不認為企業能維持當前水平的獲利率。隨著PPI續強，獲利率也可能會減弱。消費者已經耗盡了過剩儲蓄，這使他們不再能相對輕鬆地吸收物價上漲。消費者前景開始看來更具挑戰性。」

殖利率 投資 升息

上一則

來自供應鏈 通膨警訊再現

下一則

情人節投資法 銷售獲利均佳

延伸閱讀

日央行總裁若是植田和男 債券殖利率1年後可能4倍高

日央行總裁若是植田和男 債券殖利率1年後可能4倍高
摩根大通執行長：利率恐升破5% 若美債違約將引發災難

摩根大通執行長：利率恐升破5% 若美債違約將引發災難
Meta推升科技股 史指5個月新高

Meta推升科技股 史指5個月新高
摩根大通砸5億美元買大片林地 只是為了環保？

摩根大通砸5億美元買大片林地 只是為了環保？

熱門新聞

美國商務部週二（7日）公佈2022年外貿數據顯示，中國不再是美國第一大貿易夥伴國地位，這是自2019年以來首次。(新華網)

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

2023-02-08 08:58
衛生紙價格漲不停，主要因紙漿供應吃緊。 （路透）

衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關

2023-02-11 08:09
財星雜誌（Fortune）報導，儘管裁員號稱可節省成本，但裁員常衍生龐大的短期支出，因企業需一次支付數百筆、甚至數千筆資遣費。（路透）

裁員等於省錢？Meta等大企業裁員成本曝光

2023-02-10 07:18
投資人擔心Google在最新的AI爭霸戰中，正輸給競爭同業微軟。（路透）

AI機器人被揪出答錯了 Google股價崩跌7% 市值蒸發千億

2023-02-08 19:11
美迪特創辦人Minho Chang生產牙科用3D掃描儀，賺進8億美元財富。（取材自美迪特官網）

這位MIT校友做掃描儀幫忙修補你的牙 賺進8億美元財富

2023-02-06 19:00
人工智慧公司OpenAI的聊天機器人ChatGPT掀起熱潮。 （路透）

ChatGPT浪潮來襲 首批贏家與輸家呼之欲出

2023-02-10 06:49

超人氣

更多 >
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗