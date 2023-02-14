小摩：當前美股恐是全年高點

財經新聞組／綜合報導

摩根大通建議投資 人不應對2023年美股令人印象深刻的開局感到太安心。

摩根大通策略師馬鐵卡(Mislav Matejka)發表報告指出，「總體而言，我們認為去年10月開始的反彈，以及受債券殖利率 和CPI見頂、中國重新開放以及歐洲天然氣價格下跌推動的股市反彈，不太可能隨著時間過去在下一個周期得到基本面確認。」「一旦部位修正，我們認為第1季可能代表美股的高點。」

他建議投資人削減對股票的曝險，因為估值「很有問題」，並關注市場上更多防禦標的。在科技股今年開年大漲之後，這位策略師對科技股持謹慎態度，「這些重大正面因素還沒有結束，但顯然不再讓人感到新鮮」，「現在各個方面都出現一些飽和情緒。」

今年至今，主要股指的強勁反彈讓許多市場觀察人士感到意外，尤其是考慮到Fed在繼續努力應對揮之不去的通膨之際，一再繼續升息 。

雖然人們普遍預計Fed今年將暫停升息，但時機尚不確定。這讓投資人緊盯著未來多次升息，可能導致經濟放緩並壓縮相對較高的股票估值倍數。

與此同時，美國企業正在度過一個令人失望的財報季，這也可能無法證明2023年的上漲是合理的。

蘋果、Meta、Snap、微軟和星巴克等家喻戶曉的大企業發布了疲軟的第4季財報，同時也發表了謹慎的財測。

馬鐵卡認為市場最終需要承受現實檢驗，「市場似乎押注新的周期已經開始，但關鍵變數、獲利、勞動市場、資本支出和其他方面沒有重設。」「我們不認為企業能維持當前水平的獲利率。隨著PPI續強，獲利率也可能會減弱。消費者已經耗盡了過剩儲蓄，這使他們不再能相對輕鬆地吸收物價上漲。消費者前景開始看來更具挑戰性。」