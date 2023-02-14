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來自供應鏈 通膨警訊再現

財經新聞組／綜合報導
滯留的貨櫃可能是通膨再起的源頭之一。（路透）
滯留的貨櫃可能是通膨再起的源頭之一。（路透）

物流經理人警告供應鏈中存在持續的通貨膨脹源頭，並表示消費者應該準備好應對通膨的衝擊。

雖然導致商品價格上漲的許多供應鏈通膨來源已經大幅下降，包括海運費和運輸燃料，但由於缺乏消費者需求而導致的庫存膨脹，正在對倉庫費率構成持續的上行壓力。

SEKO Logistics全球商務長伯克(Brian Bourke)表示：「2022年國際空運和海運以及國內卡車運輸的費率回落到最低水平。」「但2023年通貨膨脹壓力仍然存在，需求將超過供應，包括美國大部分地區的倉儲、國內包裹和勞動力。」

WarehouseQuote解決方案副總裁胡沃特(Chris Huwaldt)表示：「由於利率上升，美國工業建設開工同比大幅下降，全美倉儲能力仍然很低，並且在可預見的未來仍將保持緊張。」

隨著疫情期間飆升的商品通膨降溫，消費者物價大幅下跌。Fed現在更關注服務通膨，尤其是勞力價格，因為它預計商品通膨的壓力將繼續下降。但物流問題證明，商品方面仍存在一些通膨因素。

完整的倉庫和配送中心有些托運人將其產品放在拖車盤上的貨櫃中，但這會產生轉嫁給消費者的費用。托運人有一段免費停置時間，一旦時間到期，就會開始按日收取滯納金。

ITS Logistics拖運和複合聯運副總裁布拉希爾(Paul Brashier)說，滯留在拖車盤上的貨櫃會造成兩個代價高昂的問題：這些拖車盤無法用於新送達的貨櫃，給全美拖車盤使用率帶來額外壓力，尤其在內陸鐵路集散場；托運人還將因停滯的拖車盤而被收取費用，這與貨櫃超時每天支付的津貼費用不同，「這可能導致數千萬美元的罰款」。

他預測，今年第2季和第3季的每日津貼費用將激增，「這些費用還包括仍處於歷史高點的倉儲費用。」「滯納金和倉儲費轉嫁給了消費者，這就是產品沒有降價的原因。」

供應鏈 通貨膨脹 疫情

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